Irlanda jugará contra Israel pese a que un futbolista ha abandonado la concentración

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Dublín, 26 sep (EFE).- La Federación de Fútbol de Irlanda (FAI) confirmó este sábado que su selección se enfrentará este domingo a la de Israel en la Liga de Naciones de la UEFA, pese a que un futbolista se ha negado a jugar y otros expresaron reservas por el contexto de la guerra en Gaza y por las llamadas al boicot formuladas en este país.

Así lo indicó el consejero delegado de la FAI, David Courell, en una tensa rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el seleccionador nacional, el islandés Heimir Hallgrímsson.

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El directivo explicó que una "mayoría significativa" de jugadores votó a favor de jugar el partido, que se disputará el domingo en el Nagyerdei Stadion de Debrecen (Hungría) debido a que Israel afronta sus citas internacionales como anfitrión fuera de su territorio.

Hallgrimsson indicó que uno de sus jugadores "cambió de opinión esta mañana" y avanzó que ha abandonado la concentración de la selección de la República de Irlanda.

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El diario 'The Irish Times' informó de que se trata del portero Gavin Bazunu y que otros jugadores también expresaron reservas respecto a su participación, si bien el seleccionador precisó que nadie más tomado esa decisión.

El siguiente choque entre ambas selecciones, en el que Irlanda jugará de local, está previsto para el 4 de octubre en Serbia a puerta cerrada, según decidió en julio la FAI al optar por jugar estos encuentros en campo neutral, en vez de boicotearlos por completo.

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Esa postura ha generado críticas y llamamientos al boicot en Irlanda, en un contexto de fuerte oposición a las acciones de Israel en Gaza.

El combinado irlandés llega a este encuentro después de perder por 1-0 ante Kosovo en la primera jornada de la Liga de Naciones, mientras que Israel cayó por 3-1 ante Austria.

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"Nadie está cómodo por jugar estos partidos por muchas razones. Estamos intentando afrontarlo de la mejor manera que podemos en estos momentos", afirmó este sábado Hallgrimsson, quien lamentó la "enorme presión" a la que están sometidos sus jugadores.

"Al jugar, no estamos aceptando lo que está ocurriendo en Gaza. Al jugar, los jugadores no están apoyando lo que está ocurriendo en Gaza", insistió el seleccionador en una rueda de prensa en la que también fue abordado por los medios israelíes.

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Le preguntaron si lamentaba haber calificado la pasada semana la situación en Gaza de "genocidio", lo que llevó a la federación israelí a acusarlo "estupidez, ignorancia e hipocresía".

"Es una palabra muy fuerte y no fue la palabra adecuada para que yo la utilizara. En Europa existe un gran apoyo a Palestina y en Irlanda ese apoyo es especialmente fuerte. Sentí que esa presión iba creciendo día a día y que ahora está llegando casi a un punto límite", agregó Hallgrimsson. EFE

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