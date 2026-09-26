Espana agencias

Irlanda jugará contra Israel pese a que un futbolista ha abandonado la concentración

Guardar

Dublín, 26 sep (EFE).- La Federación de Fútbol de Irlanda (FAI) confirmó este sábado que su selección se enfrentará este domingo a la de Israel en la Liga de Naciones de la UEFA, pese a que un futbolista se ha negado a jugar y otros expresaron reservas por el contexto de la guerra en Gaza y por las llamadas al boicot formuladas en este país.

Así lo indicó el consejero delegado de la FAI, David Courell, en una tensa rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el seleccionador nacional, el islandés Heimir Hallgrímsson.

PUBLICIDAD

El directivo explicó que una "mayoría significativa" de jugadores votó a favor de jugar el partido, que se disputará el domingo en el Nagyerdei Stadion de Debrecen (Hungría) debido a que Israel afronta sus citas internacionales como anfitrión fuera de su territorio.

Hallgrimsson indicó que uno de sus jugadores "cambió de opinión esta mañana" y avanzó que ha abandonado la concentración de la selección de la República de Irlanda.

PUBLICIDAD

El diario 'The Irish Times' informó de que se trata del portero Gavin Bazunu y que otros jugadores también expresaron reservas respecto a su participación, si bien el seleccionador precisó que nadie más tomado esa decisión.

El siguiente choque entre ambas selecciones, en el que Irlanda jugará de local, está previsto para el 4 de octubre en Serbia a puerta cerrada, según decidió en julio la FAI al optar por jugar estos encuentros en campo neutral, en vez de boicotearlos por completo.

Esa postura ha generado críticas y llamamientos al boicot en Irlanda, en un contexto de fuerte oposición a las acciones de Israel en Gaza.

El combinado irlandés llega a este encuentro después de perder por 1-0 ante Kosovo en la primera jornada de la Liga de Naciones, mientras que Israel cayó por 3-1 ante Austria.

"Nadie está cómodo por jugar estos partidos por muchas razones. Estamos intentando afrontarlo de la mejor manera que podemos en estos momentos", afirmó este sábado Hallgrimsson, quien lamentó la "enorme presión" a la que están sometidos sus jugadores.

"Al jugar, no estamos aceptando lo que está ocurriendo en Gaza. Al jugar, los jugadores no están apoyando lo que está ocurriendo en Gaza", insistió el seleccionador en una rueda de prensa en la que también fue abordado por los medios israelíes.

Le preguntaron si lamentaba haber calificado la pasada semana la situación en Gaza de "genocidio", lo que llevó a la federación israelí a acusarlo "estupidez, ignorancia e hipocresía".

"Es una palabra muy fuerte y no fue la palabra adecuada para que yo la utilizara. En Europa existe un gran apoyo a Palestina y en Irlanda ese apoyo es especialmente fuerte. Sentí que esa presión iba creciendo día a día y que ahora está llegando casi a un punto límite", agregó Hallgrimsson. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV defiende la dignidad humana en una misa al aire libre ante 700.000 personas en la plaza de la Concordia, en París: “Ninguno de nosotros es un número”

El papa León XIV inició este sábado su segunda jornada en Francia, dentro de una visita de cuatro días a la que le seguirá una etapa en Lourdes y otra en Metz

El papa León XIV defiende la dignidad humana en una misa al aire libre ante 700.000 personas en la plaza de la Concordia, en París: “Ninguno de nosotros es un número”

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

La octogenaria ha vuelto a hablar desde el hospital y ha pedido contratos indefinidos de alquiler tras su desahucio

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 26 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 26 septiembre

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

El piloto de Williams termina décimo tras adelantar a Hülkenberg al final y Aston Martin sufre dos DNF por problemas mecánicos

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

La falta de sus ministros no frenaría la aprobación del decreto en el Consejo, pero sí adelanta las tensiones que le esperan en el Congreso, donde PSOE y Sumar se necesitan mutuamente, además del respaldo de otros grupos, para alcanzar la mayoría que exige su convalidación

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup