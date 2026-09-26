Irene Montero, preocupada por la negociación del Gobierno con Junts en materia de vivienda

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Madrid, 26 sep (EFE).- La eurodiputada de Podemos y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado este sábado su preocupación por el hecho de que el Gobierno esté negociando con Junts el Decreto de Vivienda y ha advertido de que no aceptarán que se haga "un trágala" a la gente que se manifiesta por el derecho a la vivienda.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en la manifestación que recorre esta tarde el centro de Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, una situación de la que el Sindicato de Inquilinas culpa al Gobierno, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.

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A criterio de Montero, el Gobierno está negociando con Junts este decreto "para hacerle un trágala a toda la gente que hoy está aquí defendiendo el derecho a la vivienda", algo que no van a aceptar.

Y ha agregado: "Esta vez el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores".

Para la eurodiputada de Podemos, el mensaje de la manifestación de hoy "es clarísimo", y es que "el negocio de la vivienda se tiene que acabar".

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"Hay que prohibir la venta para especular, necesitamos expropiar las 650.000 viviendas que están en manos de fondos buitre y necesitamos bajar el precio de los alquileres por ley. Por eso estamos en esta movilización, porque la calle tiene que seguir desbordando, la calle tiene que seguir hablando y así los rentistas van a perder", ha apuntado. EFE

(foto) (vídeo)