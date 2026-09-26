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Hoy será noticia. Domingo, 27 de septiembre

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CRISIS VIVIENDAS

Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda

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Madrid (EFE).- Decenas de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la crisis de la vivienda, desde que terminó la manifestación celebrada este sábado por la tarde por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y para reclamar medidas efectivas.

El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X. El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

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PARTIDOS PSOE

Sánchez presenta a los candidatos del PSOE en Madrid para las municipales

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, presentan este domingo las candidaturas socialistas en la región para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

El PSOE votó este sábado a sus candidatos a la alcaldía de catorce ciudades en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, junto a las autonómicas, con varias federaciones enfrentadas por discordancias en el proceso de primarias.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La Guardia Civil incrementa la vigilancia de las costas de Ceuta

Ceuta (EFE).- La Guardia Civil está incrementando la vigilancia en las costas del litoral de Ceuta al detectar un incremento de embarcaciones de todo tipo que están saliendo con destino a la Península, mientras cerca de 18.000 migrantes permanecen en la ciudad autónoma a la espera de que se resuelvan sus expedientes.

La Guardia Civil ha interceptado este sábado dos embarcaciones con 20 migrantes -once en una de ellas y nueve en la segunda- cuando se dirigían a las costas peninsulares en aguas del Estrecho. Las dos intervenciones han sido realizadas por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia establecida en el litoral ceutí desde la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

PARTIDOS PNV

El PNV celebra su tradicional 'Alderdi Eguna'

Vitoria (EFE)- El PNV celebra en las campas de Foronda su tradicional 'Alderdi Eguna' (Día del partido), una jornada festiva con un acto político central en el que intervienen el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la formación nacionalista, Aitor Esteban.

Con el lema 'Alderdia Bizi' (Vive el partido) y con un recuerdo al primer Alderdi Eguna, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1977 en Aralar (Navarra), el PNV celebra la 50 edición del Alderdi Eguna con el partido "más vivo que nunca" y con "el reto de seguir mirando hacia adelante", según la secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Maiatane Ipiñazar.

PODER JUDICIAL

El juez Peinado cumple 72 años, su edad de jubilación, tras enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez

Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado cumple hoy domingo 72 años, su edad de jubilación, por lo que el pasado viernes colgó la toga tras una larga carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Este viernes fue el último día que el juez Peinado acudió al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, después de tres días de permiso que ha disfrutado esta semana nada más dictar el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

EL TIEMPO

Hoy nubes con posibles lluvias en zonas del norte y bajada de las máximas

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, domingo, abundante nubosidad en la mitad oeste, con posibles precipitaciones y chubascos en puntos del norte durante la tarde. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte, aunque podrán superarse los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Una masa de aire frío en altura dejará una jornada con abundante nubosidad en la mitad oeste. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias, donde se podrán producir precipitaciones en la segunda mitad del día, que serán localmente fuertes en el noroeste gallego, y sin descartar alguna tormenta aislada. A últimas horas, se pueden producir chubascos y tormentas que podrían afectar al norte de Castilla y León, La Rioja y el Cantábrico oriental, que pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de granizo.

EFE

fp

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