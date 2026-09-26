Hallan el cadáver de un hombre de 67 años en una cueva sumergida en Mochales (Guadalajara)

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Toledo, 26 sep (EFE).- Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años en una cueva sumergida ubicada en el término municipal de Mochales (Guadalajara).

El fallecido estaba siendo buscado desde que se dio aviso de su desaparición hacia las 19.30 horas de este viernes, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

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Tras recibir el aviso de su desaparición, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que han participado la Guardia Civil, bomberos del parque de Molina de Aragón y bomberos forestales, así como el GEAS, que fue activado por el 112.

Con la llegada de la noche se interrumpió la búsqueda, que se ha reanudado este sábado y ha permitido encontrar el cuerpo sin vida del desaparecido en esta cueva sumergida, que está a la altura del kilómetro 14 de la carretera GU-427. EFE

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