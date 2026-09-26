Friedrich Merz sueña con otros Juegos Olímpicos en Alemania, con Múnich como sede

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Berlín, 26 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este sábado su esperanza de que unos Juegos Olímpicos vuelvan a celebrarse en Alemania tras darse a conocer la elección por parte de la Confederación Deportiva Olímipca Alemana (DOSB) de Múnich como candidata alemana para aspirar a a acoger este envento deportivo mundial.

"Los Juegos Olímpicos deben celebrarse en Alemania. Múnich es nuestra nominada para la candidatura, y toda Alemania la respalda. Queremos traer a nuestro país los Juegos Olímpicos y Paralímpicos: para las emociones, los grandes éxitos, los momentos inolvidables y para todo un país que se entusiasme ", escribió en un mensaje en X.

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LA DOSB se decantó este sábado en su asamblea general extraordinaria celebrada en Baden-Baden con el 64,91 % de los votos por Múnich, frente a la candidatura de la región de Colonia-Rin-Ruhr, después de que el jueves pasado, el alcalde-gobernador en funciones de Berlín, Kai Wegner, anunciara que la capital, que se presentaba junto con varias ciudades de Alemania oriental, se retiraba del proceso para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2036, 2040 o 2044.

Esta decisión llegaba después del triunfo el pasado domingo en los comicios en la ciudad-estado de Berlín de La Izquierda, contraria a la candidatura, y de una reacción fría por parte de la población a la propuesta.

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Así, Múnich se presentará ahora en nombre de Alemania en la carrera por la organización de los Juegos Olímpicos de verano de 2036, 2040 o 2044 y podría traer así de vuelta al país y a la capital bávara este gran evento deportivo por primera vez desde los Juegos de Verano de 1972.

"Todos queremos que los Juegos vuelvan a celebrarse en Alemania", dijo por su parte el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que dio a conocer la ciudad escogida junto al presidente de la DOSB, Thomas Weikert.

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Agregó que la candidatura supone una gran oportunidad para todo el país y llamó a convertirla en "causa común".

"Si nos presentamos como Equipo Alemania, tendremos las mejores posibilidades de ser los anfitriones", se mostró convencido. EFE