Ferran, Nico Williams y Eric García, titulares contra Inglaterra

Guardar

Londres, 26 sep (EFE).- Luis de la Fuente realizará tres cambios respecto a la final del Mundial 2026 para enfrentarse a Inglaterra y sitúa de titular a Eric García en el lateral derecho, a Nico Williams en banda y a Ferran Torres, el hombre del gol contra Argentina, en punta.

El once de España es el siguiente: Unai Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres. EFE

PUBLICIDAD