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España pide ser sede de la fase final de la Liga de Naciones en Valladolid y el Bernabéu

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Londres, 26 sep (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha solicitado a la UEFA ser la sede de las semifinales y la final de la Liga de Naciones, fijadas del 9 al 13 de junio del próximo año, que se celebrarían en el estadio José Zorrilla de Valladolid y en el Bernabéu de Madrid.

Las dos semifinales y el partido decisivo, que sería en el estadio del Real Madrid, tendrán lugar después de que se disputen los cuartos de final del 25 al 30 de marzo a doble encuentro entre los ocho mejores equipos de la categoría A de la Liga de Naciones, conformada por cuatro grupos de cuatro selecciones, entre las que están España, Inglaterra, Francia o Alemania.

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El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, desveló la petición registrada ante la UEFA en declaraciones a los medios al término del partido entre España e Inglaterra disputado en el estadio de Wembley con victoria de la Roja por 2-3.

"España no debe renunciar a jugar la final de esta competición y que se pueda jugar en España en un gran estadio", explicó Louzán.

La elección del José Zorrilla, que tiene una aforo de unos 27.600 espectadores, responde a su cercanía a Madrid, al estar a 190 kilómetros, según comentó el presidente de la RFEF.

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Añadió que ya están trabajando con el Real Madrid y el Valladolid para que la candidatura prospere.

El deseo de la RFEF de albergar los partidos decisivos de la Liga de Naciones va en paralelo a su empeño en que la final del Mundial de 2030 se dispute en España y no en Marruecos, país coorganizador junto con Portugal.

En este caso, la decisión corresponde a la FIFA, que formalizará la elección en los próximos meses. EFE

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