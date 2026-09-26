Epi: "Hemos llegado al final de los cuartos con muchas ganas de defender"

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Andorra la Vella, 26 sep (EFE).- Diego Epifanio, 'Epi', entrenador del Monbus Obradoiro, elogió el hambre de su equipo en su vuelta a la Liga ACB para conseguir su primer triunfo, este sábado ante el MoraBanc Andorra.

"Hemos llegado al final de los cuartos con muchas ganas de defender", destacó.

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"Felicito a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho hoy. Andorra ha empezado muy bien a nivel de acierto y hemos ido por detrás en el marcador", señaló.

"Cuando hemos sido capaces de apretar a los manejadores de ellos hemos podido correr y ese es el camino a seguir. Estoy muy contento por la victoria en nuestra vuelta y a ver si somos capaces de entrenar una semana más en una pretemporada que ha sido corta para todos los equipos", añadió.

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"Les hemos obligado fallar más y especialmente el acierto nuestro al final ha sido clave. Si no, no hubiésemos ganado. Además, cuando nosotros nos ponemos a defender competimos mejor", subrayó. EFE

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