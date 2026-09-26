El Valencia destrona al Zaragoza y se convierte en primer finalista (73-84)

Torrejón de Ardoz (Madrid), 26 sep (EFE).- El Valencia Basket se convirtió este sábado en el primer finalista de la Supercopa LF Endesa tras derrotar por 73-84 al vigente campeón, el Casademont Zaragoza, en la semifinal disputada en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Su rival por el título saldrá de la segunda semifinal, que enfrenta a partir de las 20.00 horas en el mismo escenario al Innova-tsn Leganés y el Hozono Global Jairis de Alcantarilla (Murcia). EFE
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