El Valencia apela al Puchades para estrenar su casillero ante el Tenerife

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Paterna (Valencia), 26 sep (EFE).- El Valencia Femenino regresa este domingo al Estadio Antonio Puchades de Paterna (12 horas) después de dos jornadas como visitante para enfrentarse al Costa Adeje Tenerife en un duelo en el que querrá aprovechar la fuerza de su estadio para sumar sus primeros puntos.

En su vuelta a la Liga F, el equipo de Mikel Crespo cuenta sus partidos por derrotas tras cuatro jornadas. Las valencianistas son colistas tras perder ante el Alavés (2-0), Madrid CFF(1-3), Logroño United (2-1) y Real Madrid (3-1) y son el único equipo que todavía no ha sumado ningún punto.

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Por su parte, las futbolistas entrenadas por Yerai Martín cuentan con dos puntos fruto de dos empates ante la Real Sociedad (1-1) y Deportivo (0-0), mientras que perdieron ante Barcelona (5-0) y Sevilla (1-3).

Para Mikel Crespo, volver al Puchades es “una oportunidad para el equipo”. “De cuatro partidos, tres hemos jugado fuera, lo tenemos lejos. Tener ahora dos seguidos en casa antes del parón nos puede ayudar a dar continudad al buen trabajo que se hizo ante el Real Madrid, donde si bien no sumamos puntos sí lo hicimos a nivel anímico”, aseguró.

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El once del Valencia Femenino podría ser: Alice; Tamarit, Sáez, Lena Pérez, Pauleta; Salomé, Gema, Carol, Marcano; Mascarell y Wifi. EFE

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