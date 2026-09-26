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El Gobierno valora al voluntariado Protección Civil ante unas emergencias más frecuentes

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Socuéllamos (Ciudad Real), 26 sep (EFE).- La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha reivindicado este sábado el papel de los cerca de 100.000 voluntarios de Protección Civil en España, ante unas emergencias cada vez más frecuentes y peligrosas por la emergencia climática.

Asimismo, ha abogado por reforzar sus capacidades, ya que entiende que constituyen una "pieza fundamental" del sistema nacional de Protección Civil, ha indicado Barcones en el I Encuentro Nacional de Voluntariado de Protección Civil que se celebra en Socuéllamos (Ciudad Real)

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 El encuentro, que reúne a unos 500 representantes de agrupaciones de voluntarios de distintos puntos de España, ha sido organizado junto a la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios, en el marco de los actos del Año Internacional del Voluntariado 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, Barcones ha subrayado que la emergencia climática "es una realidad" que está provocando situaciones de mayor repetición y peligro, con consecuencias para la seguridad de las personas y también para los bienes y el patrimonio natural y cultural.

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En este sentido, ha recordado las grandes emergencias afrontadas en los últimos años, entre ellas la dana que causó numerosas víctimas y daños, los incendios forestales y otros episodios que han puesto a prueba las capacidades de respuesta ante las emergencias.

Ante estas circunstancias, la secretaria general de Protección Civil se ha mostrado partidaria de reforzar las capacidades "desde la anticipación, desde la prevención y desde la planificación" para aumentar la eficacia cuando hay una emergencia y facilitar después la recuperación de las zonas afectadas.

En ese fortalecimiento ha situado al voluntariado como una pieza esencial, porque según ha considerado: "No seríamos completamente eficaces si reforzamos las instituciones, si reforzamos los planes, si reforzamos los medios y no reforzamos la capacidad que tenemos de ese tesoro que son 100.000 personas que regalan su tiempo".

El encuentro de Socuéllamos pretende precisamente servir para compartir experiencias, mostrar capacidades y, sobre todo, reflexionar y formular propuestas para mejorar y fortalecer el voluntariado dentro del sistema nacional de Protección Civil. EFE

abc/rr/may

(foto)

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