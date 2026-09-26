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El Gobierno de Melilla se opone a nuevos CETI o CATE y exige al Estado frenar las entradas irregulares

26/09/2026 El vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín. ESPAÑA EUROPA MELILLA POLÍTICA GOBIERNO MELILLA
26/09/2026 El vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín. ESPAÑA EUROPA MELILLA POLÍTICA GOBIERNO MELILLA
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El Gobierno de Melilla ha advertido al Ejecutivo central y a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, de que la Ciudad Autónoma se opondrá a la creación de nuevos centros para la atención de migrantes en Melilla, ya sean Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), tras el anuncio realizado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska de crear dos CATES, uno en Ceuta y otro en Melilla, y la posterior confirmación de Moh aunque 24 horas después negó que se vayan a usar terrenos del Ministerio de Defensa.

A través del vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín, ha cuestionado sobre todo las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno en los últimos días sobre la búsqueda de terrenos para habilitar un espacio destinado a atender a personas que pudieran entrar irregularmente en la ciudad y tramitar posteriormente su documentación y retorno.

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Según el dirigente del PP, Moh reconoció inicialmente que el Ministerio del Interior estaba buscando un espacio con esta finalidad, mientras que posteriormente descartó la creación de cualquier nuevo centro y aseguró que el actual CETI es suficiente para atender las necesidades de la ciudad.

"Un día dice una cosa y al día siguiente, justo todo lo contrario", ha señalado Marín, quien ha considerado que estas declaraciones son contradictorias y ha acusado a la delegada de ofrecer versiones diferentes sobre la actuación del Gobierno de la Nación.

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El vicepresidente primero ha reclamado al Ejecutivo central que centre sus esfuerzos en impedir las entradas irregulares en Melilla. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar la integridad territorial y evitar las entradas irregulares", ha afirmado.

El dirigente popular ha reiterado que el Gobierno de la Ciudad se opondrá "frontalmente" a la construcción de nuevos centros destinados a la atención de migrantes. "En Melilla no vamos a permitir la construcción ni de CETI ni de CATE", ha manifestado.

El vicepresidente primero ha dirigido también sus críticas directamente a Sabrina Moh y ha cuestionado que la posición de la Delegación del Gobierno haya variado en apenas 24 horas respecto a la posibilidad de habilitar nuevos espacios de atención. "Que le quede claro a la delegada del Gobierno, ni CETI ni CATE", ha remarcado Miguel Marín.

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