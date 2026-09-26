El Festival de Teatro Clásico de Almagro abre la convocatoria para su 50 edición

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Ciudad Real, 26 sep (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha abierto este viernes el plazo de presentación de propuestas artísticas para la quincuagésima edición del certamen, que se celebrará en julio de 2027.

La convocatoria, que está dirigida a compañías, productoras, distribuidoras, entidades y profesionales de las artes escénicas de cualquier nacionalidad, permanecerá abierta hasta el próximo 1 de diciembre y las propuestas deberán presentarse exclusivamente en formato digital a través del formulario habilitado en la página web del festival.

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En un comunicado, la organización del certamen ha informado que buscará propuestas de diferentes lenguajes, formatos y disciplinas escénicas, así como adaptaciones, versiones y relecturas que establezcan un diálogo artístico con los clásicos y mantengan una relación significativa con el patrimonio literario, dramático y escénico de los siglos XVI y XVII, con especial atención al Siglo de Oro español.

Asimismo, ha apuntado que podrán concurrir profesionales y entidades de cualquier nacionalidad y los espectáculos podrán representarse en cualquier idioma.

La edición del próximo año estará marcada, además, por la celebración del medio siglo del certamen internacional de teatro clásico, que se desarrolla en Almagro desde 1978 y que ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público con motivo de su aniversario.

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En su cuadragésimo novena edición, celebrada el pasado mes de julio, la cita teatral reunió a más de 78.000 asistentes, un 6 por ciento más que el año anterior, y alcanzó una ocupación media del 90 por ciento en los espectáculos, con una recaudación superior a los 550.000 euros.

Entre el 2 y el 26 de julio, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro programó 50 espectáculos y contó con 48 compañías procedentes de diez comunidades autónomas y con profesionales y creadores de cinco países.

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La programación incluyó 17 estrenos absolutos, tres estrenos nacionales, tres producciones propias y una coproducción. EFE

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