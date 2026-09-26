El equipo internacional deja a Estados Unidos contra las cuerdas (10.5-7.5)

Guardar

Andrea Montolivo

Medinah (EE.UU.), 26 sep (EFE).- El equipo internacional mantuvo este sábado su ventaja de tres puntos sobre el equipo estadounidense y llegará a la última jornada de la Copa Presidentes, en el Medinah Country Club de Medinah, a pocos kilómetros de Chicago, arriba 10.5-7.5 en el marcador, a cinco puntos de sellar la segunda victoria de su historia en este torneo.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, dominador de la Copa Presidentes, solo perdió en 2003, pero necesitará remontar este domingo, cuando se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar una debacle deportiva como local en Medinah.

Quedan doce puntos en juego y al equipo internacional le bastará con ganar cinco de los doce duelos de este domingo para proclamarse campeón.

En el turno de la mañana se disputaron cuatro partidos en modalidad fourball, en los que Estados Unidos recortó terreno con dos victorias, un empate y una derrota.

PUBLICIDAD

Justin Thomas y el debutante Jackson Koivun igualaron frente al australiano Min Woo Lee y el surcoreano Sungjae Im, en un duelo que dejó medio punto para cada equipo.

Los estadounidenses Chris Gotterup y Cameron Young vencieron 2 y 1 a los canadienses Nick Taylor y Corey Conners, mientras que Scottie Scheffler y Sam Burns superaron por el mismo margen a los japoneses Hideki Matsuyama y Ryo Hisatsune.

PUBLICIDAD

La nota negativa para el equipo local fue la derrota de Collin Morikawa y Wyndham Clark, 2 y 1, ante los surcoreanos Si Woo Kim y Tom Kim.

Por la tarde, la sorpresa fue la ausencia de Scottie Scheffler, número uno mundial, en el equipo estadounidense para los 'foursome'.

Patrick Cantlay y Xander Schauffele ganaron 2 y 1 a los surcoreanos Tom Kim y Si Woo Kim, mientras que Cameron Young y Chris Gotterup dominaron 6 y 4 al australiano Adam Scott y al surcoreano Sungjae Im.

PUBLICIDAD

El equipo internacional contestó con el triunfo por 3 y 2 del neozelandés Ryan Fox y el australiano Min Woo Lee sobre Sam Burns y Wyndham Clark, y el de Nick Taylor y Corey Conners contra Burns y Clark por uno arriba.

La Copa Presidentes se disputa en Medinah y este domingo se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este sábado, en los aledaños del club de golf que se reunieron algunos ciudadanos que protestaron con pancartas contra el gobierno de Trump.

Trump es presidente honorario de la Copa Presidentes, y anunció recientemente que acudiría a Medinah para seguir el torneo de golf, una de sus pasiones.

PUBLICIDAD

La Presidents Cup reparte 30 puntos en cuatro días de competición por equipos. Cada partido vale un punto: el ganador lo suma íntegro y, si termina empatado tras 18 hoyos, cada lado recibe medio. El primer equipo que alcance 15,5 puntos conquista el trofeo.

El jueves se disputaron cinco partidos de 'four-ball', en los que los dos integrantes de cada pareja juegan su propia bola y se cuenta el mejor resultado en cada hoyo. El viernes se jugaron cinco 'foursomes': cada dupla compartió una sola bola y alternó golpes hasta completar el hoyo.

PUBLICIDAD

Este sábado hubo ocho puntos en juego: cuatro 'four-ball' por la mañana y cuatro 'foursomes' por la tarde. El domingo cerrarán los doce individuales, uno contra uno, con todos los jugadores en el campo. En total, 18 duelos por parejas y doce cara a cara decidirán la Copa. EFE