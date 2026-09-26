Espana agencias

El equipo internacional deja a Estados Unidos contra las cuerdas (10.5-7.5)

Guardar

Andrea Montolivo

Medinah (EE.UU.), 26 sep (EFE).- El equipo internacional mantuvo este sábado su ventaja de tres puntos sobre el equipo estadounidense y llegará a la última jornada de la Copa Presidentes, en el Medinah Country Club de Medinah, a pocos kilómetros de Chicago, arriba 10.5-7.5 en el marcador, a cinco puntos de sellar la segunda victoria de su historia en este torneo.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, dominador de la Copa Presidentes, solo perdió en 2003, pero necesitará remontar este domingo, cuando se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar una debacle deportiva como local en Medinah.

Quedan doce puntos en juego y al equipo internacional le bastará con ganar cinco de los doce duelos de este domingo para proclamarse campeón.

En el turno de la mañana se disputaron cuatro partidos en modalidad fourball, en los que Estados Unidos recortó terreno con dos victorias, un empate y una derrota.

PUBLICIDAD

Justin Thomas y el debutante Jackson Koivun igualaron frente al australiano Min Woo Lee y el surcoreano Sungjae Im, en un duelo que dejó medio punto para cada equipo.

Los estadounidenses Chris Gotterup y Cameron Young vencieron 2 y 1 a los canadienses Nick Taylor y Corey Conners, mientras que Scottie Scheffler y Sam Burns superaron por el mismo margen a los japoneses Hideki Matsuyama y Ryo Hisatsune.

La nota negativa para el equipo local fue la derrota de Collin Morikawa y Wyndham Clark, 2 y 1, ante los surcoreanos Si Woo Kim y Tom Kim.

Por la tarde, la sorpresa fue la ausencia de Scottie Scheffler, número uno mundial, en el equipo estadounidense para los 'foursome'.

Patrick Cantlay y Xander Schauffele ganaron 2 y 1 a los surcoreanos Tom Kim y Si Woo Kim, mientras que Cameron Young y Chris Gotterup dominaron 6 y 4 al australiano Adam Scott y al surcoreano Sungjae Im.

El equipo internacional contestó con el triunfo por 3 y 2 del neozelandés Ryan Fox y el australiano Min Woo Lee sobre Sam Burns y Wyndham Clark, y el de Nick Taylor y Corey Conners contra Burns y Clark por uno arriba.

La Copa Presidentes se disputa en Medinah y este domingo se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este sábado, en los aledaños del club de golf que se reunieron algunos ciudadanos que protestaron con pancartas contra el gobierno de Trump.

Trump es presidente honorario de la Copa Presidentes, y anunció recientemente que acudiría a Medinah para seguir el torneo de golf, una de sus pasiones.

La Presidents Cup reparte 30 puntos en cuatro días de competición por equipos. Cada partido vale un punto: el ganador lo suma íntegro y, si termina empatado tras 18 hoyos, cada lado recibe medio. El primer equipo que alcance 15,5 puntos conquista el trofeo.

El jueves se disputaron cinco partidos de 'four-ball', en los que los dos integrantes de cada pareja juegan su propia bola y se cuenta el mejor resultado en cada hoyo. El viernes se jugaron cinco 'foursomes': cada dupla compartió una sola bola y alternó golpes hasta completar el hoyo.

Este sábado hubo ocho puntos en juego: cuatro 'four-ball' por la mañana y cuatro 'foursomes' por la tarde. El domingo cerrarán los doce individuales, uno contra uno, con todos los jugadores en el campo. En total, 18 duelos por parejas y doce cara a cara decidirán la Copa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Las Loterías de Catalunya comunicó los resultados del sorteo de este sábado. Aquí está los números ganadores

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 26 de septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 26 de septiembre

Comprobar la Primitiva: los resultados de este 26 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: los resultados de este 26 de septiembre

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

El tenista murciano se ha impuesto al estadounidense por 6-3, 4-6, 13-11

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

La protesta por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen desemboca en una acampada en la Puerta del Sol: “No aguantamos más. O cae el rentismo o cae el Gobierno”

El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento para quedarse en la plaza del centro de Madrid al finalizar la manifestación que ha tenido lugar este sábado

La protesta por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen desemboca en una acampada en la Puerta del Sol: “No aguantamos más. O cae el rentismo o cae el Gobierno”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Unas 25.000 personas marchan en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

DEPORTES

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”