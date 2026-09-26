El equipo español afronta la élite femenina sin Sandra Alonso

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Redacción Deportes, 26 sep (EFE).- El equipo español afronta este sábado la prueba de élite femenina del Mundial de Montreal (Canadá) sin Sandra Alonso, que sufrió un aparatoso accidente durante el último entrenamiento en la víspera de la carrera.

De esta forma, el equipo que participará en dicha prueba lo conformarán Mavi García, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martín y Usoa Ostolaza, pero sin la ayuda de la corredora nacida en Ciudad de México.

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"Desafortunadamente Sandra Alonso no podrá participar el domingo en la prueba élite femenina tras sufrir una caída durante el última día de entrenamientos.¡Mucho ánimo, Sandra!", escribió la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en su cuenta de 'X'.

La prueba es de 180 kilómetros y 8 vueltas, con un desnivel de 2570 metros, con salida en el Quartier Dix30 (Brossard) y llegada en el Parc Jeanne Mance (Montreal).

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España está protagonizando una destacada actuación en los Mundiales de Montreal.

Alejandra Neira se proclamó el viernes campeona del mundo júnior al imponerse en los últimos metros de la carrera a otras cuatro ciclistas.

Ese mismo día, el equipo masculino sub-23, con Héctor Álvarez, ganó la medalla de plata después de terminar detrás del estadounidense Ashlin Barry. Álvarez ya había logrado el bronce en la contrarreloj sub-23 disputada el domingo.

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El jueves, Benjamín Noval se proclamó campeón mundial júnior en ruta después de haber conquistado dos días antes el título de contrarreloj de la categoría.

Los Mundiales de ciclismo en ruta de Montreal, que comenzaron el 20 de septiembre, concluirán el domingo con la prueba masculina élite.

El recorrido de esta última carrera estará compuesto de 273,3 kilómetros y 12 vueltas. Pese a que el belga Remco Evenepoel es el principal favorito, el equipo español contará con la participación de Enric Mas y Juan Ayuso para acabar subido en el podio. EFE

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