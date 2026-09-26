El Baskonia se estrena en Burgos con las dudas en el juego interior

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Vitoria, 26 sep (EFE).- Kosner Baskonia se estrenará en la Liga Endesa 2026-2027 este domingo en Burgos ante San Pablo, con las dudas en un juego interior con pocos efectivos puros.

Tras el inicio en la Euroliga, los azulgranas visitan a un equipo que ha sufrido, como los baskonistas, ciertos problemas de lesiones en pretemporada.

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La situación en la pintura vasca es una incógnita dado que Kenneth Faried es el único ‘cinco’ y la aportación de Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs se antoja fundamental para mantener el equilibrio de un equipo que brilla más por su nuevo juego exterior.

La capacidad anotadora de AJ Lawson y el ritmo que puedan imprimir Kobi Simmons y Damion Baugh será clave en las posibilidades de Baskonia para asaltar el coliseo burgalés.

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Los vitorianos llegan con más partidos que entrenamientos a un duelo ante un equipo que ha cambiado casi toda su plantilla.

Los baskonistas no estarán solos en la capital burgalesa y un buen número de aficionados acompañarán al conjunto de Paolo Galbiati en la primera jornada liguera.

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El duelo será un nuevo reto para los azulgranas que en los dos últimos partidos en Burgos ha vuelto con derrota. EFE

jd/cmm