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El Baskonia se estrena en Burgos con las dudas en el juego interior

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Vitoria, 26 sep (EFE).- Kosner Baskonia se estrenará en la Liga Endesa 2026-2027 este domingo en Burgos ante San Pablo, con las dudas en un juego interior con pocos efectivos puros.

Tras el inicio en la Euroliga, los azulgranas visitan a un equipo que ha sufrido, como los baskonistas, ciertos problemas de lesiones en pretemporada.

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La situación en la pintura vasca es una incógnita dado que Kenneth Faried es el único ‘cinco’ y la aportación de Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs se antoja fundamental para mantener el equilibrio de un equipo que brilla más por su nuevo juego exterior.

La capacidad anotadora de AJ Lawson y el ritmo que puedan imprimir Kobi Simmons y Damion Baugh será clave en las posibilidades de Baskonia para asaltar el coliseo burgalés.

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Los vitorianos llegan con más partidos que entrenamientos a un duelo ante un equipo que ha cambiado casi toda su plantilla.

Los baskonistas no estarán solos en la capital burgalesa y un buen número de aficionados acompañarán al conjunto de Paolo Galbiati en la primera jornada liguera.

El duelo será un nuevo reto para los azulgranas que en los dos últimos partidos en Burgos ha vuelto con derrota. EFE

jd/cmm

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