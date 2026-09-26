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El Barça vence en el estreno goleador de Mayssa y el Real Madrid consolida segunda plaza

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El Barcelona se impuso este sábado al Logroño United (0-2) en Las Gaunas, en un encuentro marcado por el estreno goleador de la joven Mayssa Baha, de 15 años, mientras que el Real Madrid consolidó la segunda plaza tras imponerse a la Real Sociedad (3-5) en un festival de goles.

Baha, de 15 años, 8 meses y 10 días, adelantó al conjunto azulgrana en el minuto 17, al cabecear un saque de esquina botado por Caroline Graham. La canterana, que afrontaba su primera titularidad en partido oficial, abrió el camino de un triunfo trabajado ante un Logroño United que plantó cara al vigente campeón de las siete últimas ligas.

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En la segunda mitad, Patri Guijarro sentenció el encuentro con una brillante vaselina que estableció el 0-2 definitivo y permitió al Barcelona mantener su pleno de victorias y el liderato en solitario de la Liga F Moeve.

La otra gran noticia para el conjunto azulgrana fue el regreso de Aitana Bonmatí, que entró al campo en el minuto 78 para disputar sus primeros minutos de la temporada. La tres veces Balón de Oro había seguido un plan de trabajo personalizado por las molestias en el tobillo izquierdo derivadas de la fractura de peroné que sufrió la pasada campaña.

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Con vistas al Clásico que disputarán el próximo domingo en el Spotify Camp Nou, el Real Madrid llegará también con buenas sensaciones tras consolidar la segunda plaza, a dos puntos del conjunto azulgrana.

El conjunto blanco se impuso a la Real Sociedad en un partido de ida y vuelta en el que llegó a verse empatado (3-3) con un penalti transformado por Paula Fernández, antes de que el fichaje estrella del equipo que dirige Pau Quesada, Felicia Schröder, decantara el encuentro con dos tantos que sellaron el 3-5 definitivo.

La emoción también se vivió en Palamós, donde el Granada sumó tres puntos de oro de forma agónica. En la última jugada del partido, Raquel Gil aprovechó un rechace en el área tras una falta lejana para marcar el 0-1 definitivo y castigar a un Badalona Women que llevó la iniciativa y dispuso de las mejores ocasiones, pero volvió a quedarse sin marcar por segundo partido consecutivo.

El conjunto dirigido por Marc Ballester se topó con los postes en dos ocasiones -un remate de Lauri Requena y un disparo lejano de María Llompart- y con una inspirada Laura Sánchez. La victoria nazarí supone la segunda del curso y permite al Granada tomar aire y alejarse de la zona baja de la tabla.

En el último partido de la jornada del sábado, el Madrid CFF volvió a la senda del triunfo tras la dura derrota ante el Espanyol en la anterior jornada (5-1), al imponerse por la mínima a un combativo Alavés Gloriosas, que puso en dificultades al conjunto madrileño.

El solitario tanto de Sandra Villafañe en el minuto 50 desniveló un choque igualado. El Madrid CFF supo defender su ventaja ante un conjunto vitoriano que buscó el empate hasta el final, pero se quedó sin premio (1-0). Los tres puntos sitúan al Madrid CFF tercero, con 12, a tres del líder Barcelona, y confirman su buen inicio de temporada. EFE

avm/ism

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