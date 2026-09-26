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Domingo, 27 de septiembre de 2026

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FÚTBOL SELECCIÓN

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Las Rozas (Madrid). Un día después de haberse enfrentado a Inglaterra en Londres, la selección española, vigente campeona del mundo, regresa a sus entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, para preparar su segundo compromiso de la Liga de Naciones, el martes frente a Croacia en Sevilla.

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Redacción Deportes. Los encuentros entre Noruega y Portugal entre Serbia y la de los Países Bajos de Xavi Hernández destacan en el inicio de la segunda jornada de la Liga de Naciones, en las que también se juegan los partidos Dinamarca-Gales, Alemania-Grecia, Lituania-Azerbaiyán, Austria-Kosovo e Israel-Irlanda.

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FÚTBOL MUNDIAL SUB-20 (F)

Redacción Deportes. La selección española femenina sub-20, campeona en 2022 y subcampeona en 2018, se enfrenta este domingo en la ciudad polaca de Łódź a la de Corea del Norte, tres veces campeona (2006, 2016 y 2024) y defensora del título, en la final del Mundial de la categoría.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Real Madrid recibe al Unicaja Málaga, el Valencia Basket, vigente campeón, al Força Lleida y el San Pablo Burgos al Baskonia en los partidos más destacados de la primera jornada de la Liga Endesa en un domingo en el que también se disputan los duelos Breogán-Joventut, La Laguna Tenerife-Zaragoza y Basquet Girona-UCAM Murcia.

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BALONCESTO SUPERCOPA (F)

Torrejón de Ardoz (Madrid). El Valencia Basket luchará este domingo en Torrejón de Ardoz (Madrid) por levantar su cuarto título de Supercopa femenina frente al ganador de la semifinal entre Innova-tsn Leganés y el Hozono Global Jairis de Alcantarilla (Murcia). Por Julia López

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CICLISMO MUNDIALES

Redacción Deportes. La carrera de fondo en carretera elite masculina (15.00 a 21.40 CET) pone fin este domingo a los Campeonatos del Mundo en carretera que se han disputado en Montreal (Canadá).

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TENIS FASE FINAL COPA BJK

Pekín. La República Checa tratará este domingo de recuperar el trono de la Copa Billie Jean King ocho años después de su último título ante una Ucrania que, impulsada por Elina Svitolina y Anhelina Kalinina, disputará la primera final de su historia.

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ATLETISMO MARATÓN BERLÍN

Redacción deportes. La etíope Tigst Assefa, subcampeona olímpica en París 2024 y del mundo en Tokio 2025 y que acredita una marca personal de 2h11:53, buscará este domingo en el maratón de Berlín (Alemania), el récord del mundo de la distancia que actualmente posee con 2h09:56 la keniana Ruth Chepngetich.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Maratón de Berlín (major).

- Entrevista: El haltera Marcos Ruiz analiza en una entrevista con EFE su próxima participación en el campeonato del mundo que se disputa en Ningbo (China), como primer paso en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, tras conseguir dos medallas en los Juegos del Mediterráneo en Taranto (Italia). Por Fernando Pérez Soto

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 1ª jornada (FOTO): Breogán-Joventut (12.00), San Pablo Burgos-Baskonia (12.30), La Laguna Tenerife-Zaragoza (13.00), Basquet Girona-UCAM Murcia (17.00), Valencia Basket-Força Lleida (18.00) y Real Madrid-Unicaja (19.00).

- Supercopa Liga Endesa Femenina, en Torrejón de Ardoz (Madrid)(FOTO). Final (17.00). Información de Julia López

- Copa Intercontinental, en Pekín. Final: Rytas (LTU)-NBA G-League United (EE.UU) y partido por el tercer puesto: Boca Juniors (ARG)-RSSB Tigers (RWA).

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BALONMANO

- Amistoso femenino España-Alemania, en Granollers (11.30).

- Mundial de Clubes, en la Nueva Capital Administrativa de Egipto (hasta 1). Barça-Zamalek (EGY)(15.30 CET).

- Liga ASOBAL. 3ª jornada: At. Valladolid-Puerto Sagunto (12.00).

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CICLISMO

- Acaban los Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (FOTO). Carrera de fondo en carretera elite masculina (15.00 a 21.40 CET).

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FÚTBOL

- Selección española. Entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 19.00 (cerrado). (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Naciones. 2ª jornada (FOTO): Dinamarca-Gales (18:00) y Noruega-Portugal, Serbia-Países Bajos y Alemania-Grecia (20:45).

. También se juegan Lituania-Azerbaiyán (15.00), Austria-Kosovo, Israel-Irlanda (20.45).

- Liga Hypermotion. 7ª jornada: Valladolid-Córdoba (14.00), Mallorca-Almería (16.15), Burgos-Eldense (18.30), Eibar-Las Palmas (18.30), Oviedo-Sporting (21.00).

. Previa del Leganés-Castellón.

- Liga F. 5ª jornada: Athletic-Atlético de Madrid (12.00), Valencia-Costa Adeje Tenerife (12.00), Sevilla-Eibar (16.00), Deportivo Abanca-Espanyol (18.00).

- Mundial femenino sub-20, en Polonia. Final: España-Corea del Norte (18.00). (FOTO)

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime Futsal. Apertura. 3ª jornada: Manzanares-Ind. Santa Coloma (13.00) y Noia-El Ejido (16.30).

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GOLF

- DP World Tour. Abierto de Francia, en Le Golf National.

- Copa Presidentes, en Medinah (EEUU).

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MOTOCICLISMO

- Mundial de Superbike, Ronda italiana, en el circuito de Crémona. Carrera de Superpole y segunda carrera. El italiano Bulega podría proclamarse campeón del mundo.

- Trial de las Naciones, en Arteixo (A Coruña) (y 27).

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PÁDEL

- Premier Pádel. Acaba el torneo de Lyon (Francia). Finales.

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos de Europa de eslalon, en Ivrea (Italia).

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TENIS

- Copa Laver, en Londres. Última jornada

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl.

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

-Copa Billie Jean King. Acaba la fase final, en Shenzhen (China). Final: República Checa-Ucrania

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TRIATLÓN

- Finales de las Series Mundiales, en Pontevedra (hasta 27).

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VELA

- Copa del América. Regata preliminar, en Nápoles (Italia) (hasta 27).

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EFE/dep

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