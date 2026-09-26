De la Fuente: "Estoy encantado con Ferran"

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Londres, 26 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador de España, defendió a Ferran Torres en rueda de prensa y dijo que está "encantado" con su trabajo y con su rendimiento y valoró cómo el desgaste del delantero del Paris Saint Germain ayudó a que Mikel Oyarzábal anotara el tanto del triunfo de España en Wembley.

El seleccionador nacional defendió a Ferran después de que le anularan un gol por fuera de juego y errara dos mano a mano en la primera parte que hubieran habilitado la goleada de España ante Inglaterra.

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"Ferran es un goleador, de eso no hay dudas, pero los que tienen muchas ocasiones también fallan muchas. Sino tendríamos goles infinito. Yo estoy encantado con su trabajo, su actitud, su disposición, su rendimiento y en gran medida el trabajo que luego ha aprovechado Mikel, que es otro superclase, pues ha sido en gran medida porque Ferran ha hecho un trabajo de desgaste previo a los centrales", dijo De la Fuente en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Esto es un trabajo en equipo, todos son importantes, el que sale de inicio y el que sale en el sesenta. Es un trabajo de colaboración. Esa es la gran fortaleza de este equipo".

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Sobre la victoria ante Inglaterra, De la Fuente admitió que les ha costado correr a la espalda, pero que en general estuvo controlado.

"El hambre es mérito de estos futbolistas. Son ambiciosos y tienen muchas ganas de mejorar. El margen de mejora es grande". EFE