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Cientos de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para exigir el 'decreto Maricarmen'

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Cientos de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid hacia las 00.15 horas de este domingo, después de regresar al punto de partida de la manifestación de esta tarde --que había culminado frente al Congreso de los Diputados-- para retomar de forma espontánea la protesta y reclamar, entre otras cuestiones, la aprobación del 'decreto Maricarmen'.

En el emblemático enclave madrileño se han instalado ya más de treinta tiendas de campaña y se ha habilitado un punto de avituallamiento para dar cobertura a los asistentes.

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La propia Maricarmen ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sacar adelante la norma de vivienda a través de un vídeo publicado este sábado en redes sociales: "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas".

Con esta iniciativa, los manifestantes han escalado la presión hacia el Ejecutivo al sostener que lo ocurrido con Maricarmen "no puede volver a suceder" y que resulta "urgente y necesario" adoptar medidas estructurales para modificar el modelo de vivienda en España, con el objetivo de que deje de ser un negocio especulativo y se convierta en un derecho garantizado.

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Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han reclamado la aprobación del 'decreto Maricarmen' como punto de partida para abordar la emergencia habitacional que afecta a millones de personas.

En concreto, la organización ha exigido la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos --como ocurre en Inglaterra, Alemania o Austria--, medidas estructurales para frenar los desahucios y la congelación de las actualizaciones del IPC en los precios del alquiler.

Asimismo, la propuesta incluye una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que regule los alquileres de temporada y por habitaciones, así como prórrogas efectivas de los contratos en vigor.

De forma paralela, hay convocadas concentraciones "de presión" en numerosas ciudades como Burgos, León, Ibiza, Córdoba, Zamora, Almería o Huesca, entre otras, a la espera de nuevas convocatorias.

UNOS 25.000 ASISTENTES

Unas 25.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en la manifestación iniciada a las 18.30 horas en la Puerta del Sol para exigir responsabilidades por el desahucio de Maricarmen Abascal y reclamar medidas urgentes que garanticen el derecho a la vivienda.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, organización convocante de la marcha, ha elevado la cifra de participación a 300.000 asistentes.

La marcha, que ha culminado en el Congreso de los Diputados, se ha enmarcado en la jornada de protestas convocada en 40 ciudades bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', tras la ejecución del desalojo de la octogenaria madrileña con discapacidad el pasado miércoles.

A lo largo del recorrido por el centro de la capital se ha confirmado una notable asistencia intergeneracional, con la presencia coordinada de familias, jóvenes y colectivos de la tercera edad.

Durante el trayecto, los asistentes han coreado y exhibido pancartas con consignas como '¿Dónde está el Gobierno progresista?', 'Ayuso culpable, Gobierno responsable' y 'Queremos ver a Maricarmen volver'.

Asimismo, se han podido leer otras proclamas dirigidas al sector financiero e institucional como 'Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general', 'Madrid será la tumba del rentismo', 'Fondos buitre expropiación' o 'El ático de Ayuso para Maricarmen'.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha afirmado que el caso de Maricarmen ha supuestos un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en España y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata este martes del denominado 'decreto Maricarmen'.

En este sentido, ha advertido en declaraciones a los medios de que si la norma no sale adelante, el Ejecutivo "no tiene ningún sentido" y debería plantearse su continuidad.

PODEMOS RECHAZA PACTAR EL DECRETO DE VIVIENDA CON JUNTS

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha rechazado las negociaciones del Ejecutivo central con otros grupos parlamentarios respecto al 'real decreto Maricarmen', advirtiendo de que "el Gobierno está negociando con Junts" para asestar "un trágala a toda la gente que este sábado está aquí defendiendo el derecho a la vivienda".

"Pensamos que el Gobierno está negociando con Junts para hacerle un trágala a toda la gente que hoy está aquí defendiendo el derecho a la vivienda y no lo vamos a aceptar", ha criticado Montero.

Montero ha exigido la expropiación de "650.000 viviendas en manos de fondos buitre" para destinarlas a alquiler social y la bajada de los precios del arrendamiento por ley.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que desde su partido van a "seguir presionando para que el Gobierno apruebe el mejor real decreto ley posible" en materia de vivienda, si bien ha advertido de que esta problemática "no la arregla ningún real decreto ley" por sí solo sin la movilización en las calles.

En este sentido, Belarra ha defendido durante la marcha que "las casas tienen que ser para vivir", destacando la presencia de su formación en esta "movilización histórica porque la gente ha dicho basta".

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EuropaPress

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