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'Checo' Pérez: Uno de mis mejores fines de semana aquí en Baku, en términos de rendimiento

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoquinto este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró, en el circuito urbano de Baku -donde logró dos de sus seis victorias en la categoría reina-, que éste fue "uno de" sus "mejores fines de semana" en esta pista, "en términos de rendimiento".

"Ha sido uno de mis mejores fines de semana aquí en Baku, en términos de rendimiento. Estoy satisfecho con mi pilotaje", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón del mundo hace tres; y con seis victorias en la Fórmula Uno, dos de ellas en la pista urbana de la capital azerbaiyana.

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"Estábamos luchando con coches que eran uno o dos segundos más rápidos que nosotros, gracias al 'modo adelantamiento' ('overtake mode') y fuimos capaces de aguantarles el ritmo en la primera tanda", explicó el bravo piloto tapatío, con 39 podios en la F1, de ellos cinco en la que se puede considerar su 'pista talismán', en la que, además de ganar en 2021 y 2023, fue segundo en 2022 y dos veces tercero: en 2018 y en 2016, cuando Baku debutó en el calendario; en esa ocasión como Gran Premio de Europa.

"La manera en la que notaba que estaba pilotando hacía que, si fallaba algo en alguna curva, sabía que acabaría contra el muro; así que cuando completas una carrera como ésta, te sientes realmente orgulloso de ti mismo", apuntó

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"Creo que ha sido un fin de semana positivo, en el que hemos dado un buen paso adelante. Aún nos falta ritmo y velocidad en las rectas. Necesitamos medio segundo o un segundo para estar con ellos; me noto vulnerable en las rectas", manifestó 'Checo' este sábado tras concluir decimoquinto en las calles de Baku. EFE

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