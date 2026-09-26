Carles Marco: "Hemos jugado con muchos nervios"

Guardar

Barcelona, 26 sep (EFE).- El técnico del Leyma Coruña, Carles Marco, ha remarcado que "el equipo ha jugado con muchos nervios", tras caer por 119-101 ante el Barça en el Palau Blaugrana.

El entrenador catalán ha valorado la contundente derrota ante los azulgranas. "Para ganar partidos en esta liga nos hace falta más intensidad. Los nervios son normales, y más teniendo en cuenta que había muchos jugadores que se estrenaban en la Liga Endesa", ha dicho.

PUBLICIDAD

"Hemos jugado delante de jugadores como Brizuela o Punter. El nivel de la liga es el que es y cada semana tendremos un partido complicado", ha añadido.

Por último, Marco ha hablado de los partidos que supuestamente deben ser importantes para conseguir la permanencia. "No podemos marcar ciertos partidos como importantes y otros que no. Los 34 partidos debemos dar el cien por cien, con nuestra afición será más fácil", ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/apa