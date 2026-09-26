Cárdenas: “Esta es la exigencia de las dos competiciones con un solo día entre partidos”

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Valencia, 26 sep (EFE).- El jugador exterior del Valencia Basket Álvaro Cárdenas destacó las dificultades de preparar el partido de este domingo ante el Ilerna Lleida de la Liga Endesa con un solo día de descanso tras haber disputado este viernes la primera jornada de la Euroliga en Estambul contra el Besiktas.

“Esta es la exigencia de las dos competiciones, al final tienes solo un día entre dos partidos. Pero hay que afrontarlo con mucha energía, con competitividad e intentar sacar otra victoria”, explicó Cárdenas este sábado en declaraciones facilitadas por el club.

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El andaluz, que definió su debut en la Euroliga con triunfo ante el Besiktas como “un recuerdo increíble”, valoró la evolución del equipo y el volver a jugar en el Roig Arena: “La verdad que hay muchas cosas que estamos aprendiendo y hacerlo con una victoria así va a ser muy importante. Hace tiempo que no estamos en el Roig Arena con nuestra gente y tenemos muchísimas ganas de que estén aquí apoyándonos”.

Sobre el Lleida, Cárdenas destacó la energía y la velocidad del estilo de juego: “Ellos tienen jugadores muy dinámicos, sobre todo McGhee y Batemon, así que tendremos que estar preparados para poder defenderlos. Es un equipo que ya demostró el año pasado que juega muy bien, con mucha energía y que quiere correr, así que no va a ser nada fácil”. EFE

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