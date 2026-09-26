Brava novillada de Baltasar Ibán en Algemesí

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Andrés Verdeguer

Algemesí (Valencia), 26 sep (EFE).- La novillada de Baltasar Ibán de la Semana Taurina de Algemesí no decepcionó y resultó brava y encastada de principio a fin. Desde el más completo cuarto, a los buenos tercios de banderillas que depararon y en los que destacó Martín Lunar o el derribo del picador Juan Melgar que deparó el tercero de la tarde.

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Los novilleros Jorge Hurtado y Alejandro Rubio, capaces pero sin llegar a la altura de los novillos de Ibán, cortaron una oreja cada uno.

El cartel de la penúltima novillada de la Semana Taurina de Algemesí quedó alterado desde primera hora de la mañana, cuando el municipio amaneció de resaca y los de Baltasar Ibán ya habían corrido el encierro. Por suerte refrescaba cuando se conocía que Jorge Hurtado y Alejandro Rubio ocupaban los huecos dejados por Javier Cuartero y Rafael de la Cueva.

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El interés del cartel seguía intacto: los novillos de la vacada madrileña de Baltasar Ibán ya estaban en el corro para la que iba a ser tarde agradable y encastada: 26 grados a la hora del paseíllo, cielo entoldado y cuatro de los Herederos de Baltasar Ibán: Costurito, Sartanero, Pardalo y otro Sartanero.

El primer Ibán buscó por abajo los burladeros y los capotes que aparecían por las troneras. Cornalón y algo acapachado. Tuvo casta. En el único encuentro se llevó una vara fuerte y en banderillas se arrancó con pies: Martín Lunar y Lobato saludaron montera en mano tras clavar con exposición y, luego, repetirían en el tercero.

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Las mejores embestidas las entregó este 'Costurito' en el arranque de rodillas, en redondo, por el pitón derecho. Ahí Jorge Hurtado mandó y empujó el trazo del muletazo, cinco o seis. Pero ya de pie le faltó imponer ese tramo de más con cintura y muñeca. Por debajo de un novillo que en la corta distancia ya se paró en exceso.

Jorge Hurtado, extremeño de Coria y hecho en la escuela taurina de Badajoz, en el segundo de su lote mejoró estructura, planteamiento y trazos. Era el Ibán Pardalo, castaño y con cuajo de torito, de primeras cogió por los pechos al caballo, lo levantó y lo tiró en un tumbo espectacular. El novillo un punto alto tenía buen son cuando se le templaba. Luego, lidia completa: José Germán Martín Lunar se apretó en banderillas y clavó en la cara para volver a saludar la ovación de la tarde.

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Esta vez Hurtado ganó en temple y supo mantener la distancia. Brillante inicio en redondo tras brindar al público. Vertical, compás semi cerrado. Gusto, limpieza y empaque. El punto bravo de toda la novillada, se palpó más por la zurda, cuando enganchaba las telas, pero a favor de Hurtado estuvo el logro de corregir e imprimir limpieza a sus naturales y mantener el interés de la faena.

Ya desde la corta distancia, la casta y con la intención de torear bien, el novillo exigía un esfuerzo y es de torero afrontarlo y superarlo. Por eso tuvo mérito el epílogo, porque no todos los arrimones pesan lo mismo. Tras pinchazo dejó una buena estocada y cortó una oreja.

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Más verde Alejandro Rubio, con un debut con picadores reciente, del pasado 15 de agosto en Chinchón. Natural de Cuenca, pero hecho en la escuela taurina Yiyo de Madrid. Tuvo un lote para sacar nota y, tierno como estaba, bastante hizo con mantenerse a flote. Le pegó infinidad de muletazos sin mando ni poder a su primero, un castaño que sacó estupenda clase desde el principio. Rubio se dio la vuelta al ruedo tras meter la mano arriba con habilidad.

Y para coronar la que hasta ahora es la novillada más destacada de la feria de Algemesí, salió Satanero 79, de marzo del 23. Guapo. De mazorca blanca, pitón negro, fino de hechuras. Encastado, repetidor y exigente. Por ambos pitones, pero sin desbordar, hasta eso habrá que agradecerle. Tremendo estilo cuando cogía los vuelos del capote y la muleta; codicioso cuando regresaba buscando el siguiente.

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Alejandro Rubio no consiguió cuajarlo, pero tampoco se dio por vencido. Se descolocaba, se quedaba en la pala o se le abría demasiado y así no lograba gobernar las tandas. Por el izquierdo la tomaba con gran profundidad. Bravura y humillación. Alejandro Rubio, tras pinchazo, agarró una buena estocada y cortó una oreja. Sartanero 79 murió bravo.

FICHA DEL FESTEJO

Séptima de abono de la Semana Taurina de Algemesí. Lleno (uno 4.500 espectadores).

Cuatro novillos de Baltasar Ibán bien presentados y bravos en el caballo y en el resto de la lidia. El tercero recibió palmas de salida y el cuarto resultó el más completo.

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Jorge Hurtado, de celeste y oro. Casi entera a capón desprendida y tres descabellos (palmas). Pinchazo y buena estocada (oreja)

Alejandro Rubio de blanco y plata. Habilidosa estocada, un punto contraria y trasera (vuelta al ruedo). Pinchazo hondo y estocada. (Oreja)

Cuadrillas: Martin Lunar y Lobato se desmonteraron tras banderillear al primero y al tercero. EFE

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