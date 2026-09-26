Bernat Canut: “Hay que mejorar mucho en mentalidad cuando el resultado no acompaña”

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Torrejón de Ardoz (Madrid), 26 sep (EFE).- El técnico del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, lamentó tras la derrota de su equipo en la semifinal de la Supercopa LF Endesa ante el Leganés (69-50), un resultado que calificó de “engañoso” y apuntó a que deben “mejorar mucho en mentalidad cuando el resultado no acompaña”.

“No hemos estado a la altura del partido”, reflexionó la capitana de las murcianas Aina Ayuso, que se mostró “enfadada”, pero no quiso perder la perspectiva de que es pretemporada y el equipo está construyendo.

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En la línea de lo que comentó su entrenador, la base catalana dijo que les faltó “cabeza y corazón” ya que no pudieron culminar la remontada y vuelven a quedar en semifinales por tercera temporada consecutiva en esta competición.

“Leganés ha sido superior, han controlado el rebote y en momento importantes han tenido buenos porcentajes de dos. En la primera parte, hemos fallado muchas canasta fáciles y en la segunda, nos ha faltado garra e inteligencia, cuando vas todo el partido a remolque aparece la ansiedad”, dijo Canut para explicar la derrota.

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Asimismo, el entrenador añadió que el haber estado por debajo en el marcador en este tipo de partidos “te quita confianza para tomar riesgos”.

“A partir de mañana cogeremos lo negativo y lo positivo para seguir construyendo al equipo”, finalizó Ayuso.

Curiosamente, el Innova-tsn Leganés y el conjunto de Alcantarilla se volverán a encontrar la próxima semana en la primera jornada de Liga Femenina Endesa. EFE

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