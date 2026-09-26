Aleksander Sekulic: "Anotar mucho está muy bien, pero hay que mejorar en defensa"

Barcelona, 26 sep (EFE).- El técnico del Barça, Aleksander Sekulic, ha remarcado que "anotar mucho está muy bien, pero hay que mejorar en defensa", en la victoria de los suyos por 119-101 ante el Leyma Coruña.
El entrenador esloveno se ha mostrado contento por sumar el primer triunfo en la Liga Endesa. "Hemos jugado muy bien ante nuestro público, pero ahora tenemos un calendario muy apretado y debemos mejorar ciertos puntos", ha dicho.
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"Balcerowski ha sido un jugador muy importante para nosotros tanto en ataque como en defensa. Se ha hecho daño, pero no parece nada grave", ha añadido.
Por último, Sekulic ha hablado del base Juan Núñez, que hoy ha tenido más minutos. "Tiene un talento impresionante, le ayudaré en todo lo que pueda. Creo que puede ser un jugador muy importante para nosotros, y nadie debe dudar de su talento", ha zanjado. EFE
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jvs/apa
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