Alain Santamaría y Sara Alonso, ambos con récord, ganadores de la Gorbeia Suzien

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Bilbao, 26 sep (EFE).- El riojano Alain Santamaría y la guipuzcoana Sara Alonso fueron los ganadores, ambos con récord de la prueba, de la Gorbeia Suzien 2026, decimosexta prueba puntuable para la Copa del Mundo de 'skyrunning' disputada con salida y llegada en la localidad vizcaína de Zeanuri.

En categoría masculina, Santamaría completó los 32 kilómetros de recorrido con 2.400 metros de desnivel positivo en un tiempo de 2 horas, 50 minutos y 24 segundos, y rebajó en casi siete minutos el récord de 2.57:08 en poder del propio corredor de Ezcaray desde 2023.

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El leonés Manuel Merillas (2:52:07) y el francés Loic Robert (2:53:11) completaron el podio de la carrera vizcaína.

Alonso paró el reloj en un tiempo de 3.21:27 que recortó en casi trece minutos el anterior tope de 3:34:16 registrado el pasado año por Lide Urrestarazu. La donostiarra, debutante en la prueba, superó con total autoridad a la rumana Denisa Dragomir (3.34:44) y a la británica Natalie Beadle (3.36:16).

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Además, en la prueba de 21 kilómetros los ganadores fueron el catalán Biel Sagués (1:49:44) y la alicantina Dalia Alonso (2.13:45).

EFE

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