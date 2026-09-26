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85-90: El Monbus Obradoiro, con un brillante Childress, vuelve a la ACB con triunfo

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Andorra la Vella, 26 sep (EFE).- El Monbus Obradoiro, con un brillante Brandon Childress (18 puntos, 4 asistencias y 20 de valoración), volvió a la Liga ACB con una victoria por 85-90 ante un renovado MoraBanc Andorra.

La puesta en escena del nuevo proyecto del MoraBanc Andorra fue inmejorable. El equipo dirigido por Žan Tabak, en los primeros 5 minutos, dio la 'bienvenida' a la Liga ACB al Monbus Obradoiro con un parcial de 14-2 con dos triples consecutivos de 'Chumi' Ortega y uno de Kassius Robertson.

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Los de Diego Epifanio, 'Epi', fueron a remolque con malas decisiones en ataque y una defensa endeble. Totalmente superados, llegaron a perder poe 24-11 y Lazar Mutic cerró el primer acto con un triple sobre la bocina para el 27-14.

El Monbus Obradoiro despertó en el segundo cuarto y lo hizo primero con un parcial de 2-8 para el 29-22 con cuatro puntos seguidos del exjugador del MoraBanc Felipe Dos Anjos.

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Seis puntos seguidos del veterano pivot León Radošević pararon la reacción de los de 'Epi', pero volvieron con un parcial de 4-10 para acercarse a un punto (39-38). En ningún momento el Monbus Obradoiro completó la remontada y un 'alley-hoop' de Radošević (10 puntos y 17 de valoración) llevó el partido al descanso con un 46-43.

En el tercer acto, el MoraBanc dominó al Monbus Obradoiro, pero sin conseguir diferencias altas en el electrónico. La máxima fue de +10 (68-58). Los de 'Epi' lucharon y cerraron un tercer cuarto igualado con un triple de Abogidi para dejar el 70-65 tras los terceros 10 minutos.

Seis puntos consecutivos de Felipe Dos Anjos provocaron nervios a los locales con el 70-71 y una remontada completada. Dos triples seguidos, uno de Leo Meindl y otro de Barrueta, situaron el 74-77 a 4'45".

A partir de entonces, el que fue a remolque fue el equipo de Žan Tabak. El dominio en la pintura fue de Joel Soriano, con 15 puntos, 5 rebotes y 18 de valoración.

Un triple de Brandon Childress cerró el triunfo del equipo gallego en su vuelta a la ACB.

- Ficha técnica:

85 - MoraBanc Andorra (27+19+24+15): Akinjo (9), Robertson (15), 'Chumi' Ortega (6), 'Wes' Iwundu (12) y Pustovyi (12) -cinco inicial-; Kuric (5), Mutic (5), Rafa Luz (-), Radošević (10), Best (9) y Owen Aquino (2).

90 - Monbus Obradoiro (14+29+22+25): Childress (18), Barcello (6), Leo Meindl (12), Alejandro Galán (2) y Joel Soriano (15) -cinco inicial-; Abogidi (5), Sergi Quintela (2), Agada (7), Dos Anjos (12), Barrueta (11) y Brito (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, 'Juande' Oyón y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga ACB disputado en el Pavelló Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.848 espectadores. EFE

vds/and/ism

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