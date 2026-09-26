73-84. El Valencia destrona al Zaragoza y se convierte en primer finalista

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Julia López

Torrejón de Ardoz (Madrid), 26 sep (EFE).- El Valencia Basket se convirtió este sábado en el primer finalista de la Supercopa LF Endesa tras derrotar por 73-84 al vigente campeón, el Casademont Zaragoza, en la semifinal disputada en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid). Su rival por el título saldrá de la segunda semifinal, que enfrenta a partir de las 20.00 horas en el mismo escenario al Innova-tsn Leganés y el Hozono Global Jairis de Alcantarilla (Murcia).

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La ‘final anticipada’ entre mañas y valencianas abrió el telón de la temporada 2026-27. Partido de reencuentros por parte de ambos conjuntos. El más mediático el de la internacional Helena Pueyo, que recibió una pitada por haber firmado por las taronja este mismo verano procedente de Zaragoza, donde fue una de las referentes las últimas dos temporadas. Además de Hempe, Fingall y Vitola que en su día jugaron en Valencia.

Carlos Cantero apostó de inicio por su quinteto de confianza en un Zaragoza que defendía título tras ganar su primera Supercopa la temporada pasada. Sin embargo, la tenaz base Alexis Peterson se hizo con los mandos del partido en los compases iniciales anotando cuatro puntos para Valencia Basket.

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La imprecisión en tiros de campo (5 de 18) lastró a Casademont y las valencianas, muy intensas, se llevaron un primer asalto (14-22) que dejó el debut de dos prometedoras jóvenes con el primer equipo, la base Isa Hernández y la pívot Amelia Alonso, ambas con apenas 16 años.

Araújo con un bonito aro pasado que terminó en 2+1 y un triple de forma consecutiva aumentó la distancia de +17 para las actuales campeonas de Liga y Copa a falta de 04:26 del segundo cuarto.

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Mariona Ortiz lideró una tímida reacción de las aragonesas para marcharse a vestuarios -9 puntos abajo.

En la reanudación, Casademont mostró otra cara. Alentadas por su afición y su famoso lema “Zaragoza nunca se rinde”, sus jugadoras acercaban el tanteo en el marcador gracias al tesón de Hempe y las incursiones de la checa Vorackova.

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Con las taronja en shock en los últimos minutos del tercer período, el conjunto maño aprovechó ser un bloque más consolidado y empató el choque 56-56 a falta de 01:14 y culminó la remontada al inicio del cuarto final con dos penetraciones de Laia Flores (61-58).

En el momento decisivo, al rescate de Valencia salieron las Elenas (Buenavida y Pueyo), que con seis puntos seguidos daban aire a su equipo y un triple de la balear a falta de 2:54 para la conclusión fue una daga directa a las ilusiones zaragocistas (+11 de ventaja).

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De esta forma, Javi Torralba se estrenó con victoria en el banquillo valencianista (73-84) y su equipo luchará este domingo por levantar su cuarto título de Supercopa tras los conquistados en 2021, 2023 y 2024.

- Ficha Técnica:

73 – Zaragoza (14+17+26+16): Ortiz (11), Sheppard (15), Vorackova (13), Vitola (-), Hempe (7) -quinteto inicial-, Fingall (2), Flores (9), Garzon (1), Oma (3), Hermosa (6), Cuevas (-) y Brito (-).

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84 – Valencia (22+18+18+26): Peterson (20), Chery (3), Pueyo (10), Jenkins (-), Borkowska (4) -quinteto inicial-, Takacs-Kiss (8), Balogun (5), Buenavida (14), Araújo (17), Romero (1), Hernández (2) y Alonso (-).

Árbitros: Héctor Báez, Jaime Gómez y Alejandro Aranzana.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa disputada en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid). EFE

(foto)