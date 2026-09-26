33-38. El Dicorpebal Logroño hace gala de solidez y gana en Nava de la Asunción

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Segovia, 26 sep (EFE).- El Dicorpebal Logroño aguantó la presión del Balonmano Nava y gracias a su solidez y a su portero, Marcos Cancio, sobre todo en la segunda parte, logró la victoria por 33-38, en el encuentro jugado en Nava de la Asunción (Segovia).

El guardameta visitante fue el protagonista y básico para el Dicorpebal en un encuentro en la que el equipo de Miguel Ángel Velasco tuvo un inicio fulgurante, con un 0-3, que empezó a marcar las primeras diferencias.

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El BM Nava fue entrando en el partido con el paso de los minutos, elevando su nivel defensivo hasta atascar el ataque de su oponente, y aunque Cancio sujetó al cuadro franjivino, con varias intervenciones de mérito en acciones de contragolpe local, no pudo evitar que el conjunto segoviano se situase con dos tantos de renta a menos de tres minutos para el descanso (15-13).

Un oportuno tiempo muerto de Velasco cambió las tornas del partido. Con un ataque mucho más directo el Dircorpebal sorprendió al Viveros Herol, remontó el encuentro y se marchó al descanso con un tanto de ventaja (16-17).

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Tras el paso por los vestuarios el cuadro visitante elevó sus prestaciones en el apartado defensivo, y rápidamente alcanzó diferencias importantes en el electrónico, con un 19-26 antes de llegar al ecuador del segundo tiempo.

El BM Nava lo intentó todo, pero se estrelló ante el intenso 6:0 franjivino en defensa, y con un ataque liderado por Miguel Martínez, que dejó sentenciado el partido con dos goles consecutivos cuando más apretaba el equipo segoviano en busca de la remontada.

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-- Ficha técnica

33 - Viveros Herol Nava: Buda, Patotski; Brais (6), Otero (2), Baptiste, Fernández (1), Maiko (2), Ahumada (1), Ugalde (5), Marquinhos (4), Marugán (1), Arzoz(5), Carrión (1), Esparon, Ramos (3) y Roca (2).

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38 - Dicorpebal BM Logroño: Cancio, Ledo; Oliveira (2), Lombardi (3), Preciado (4), Zarzuela (4), Galán (2), Ishida, D’0Antino (4), García (3), Álvaro Martínez (6), Miguel Martínez (7), Jung (2), Saiz, Popovic y Jevtic (1).

Árbitros: Colmenero y Da Silva. Señalaron dos exclusiones a los locales por cuatro a los visitantes.

Parciales: 1-3, 3-5, 7-8, 8-9, 13-13, 16-17, descanso, 18–22, 19-24, 20-27, 23-30, 28-33 y 33-38.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción, lleno en sus gradas. EFE

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jmm/aam/apa