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32-39: Bidasoa logra un trabajado triunfo ante un Villa de Aranda que le planta cara

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Aranda de Duero (Burgos), 26 sep (EFE)-. El Irudek Bidasoa Irún logró una laboriosa victoria ante Tubos Aranda Villa de Aranda, en su desplazamiento al polideportivo Santiago Manguán, donde los guipuzcoanos han tenido que esforzarse para lograr el triunfo final frente a un conjunto local que mantuvo el tipo durante bastantes minutos pero que pagó su fragilidad defensiva.

La igualdad fue el protagonista durante los primeros minutos en los que ninguno de los equipo lograba distanciarse en el marcador. Fueron los locales los que, en el minuto 20, gracias a un gol desde la derecha del capitán, Alberto Pinillos, conseguían abrir brecha con 13-10 en el marcador.

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Pero a poco más de un minuto para el descanso, el Bidasoa logró frenar a su adversario y consiguió igualar el choque (16-16) y, tras convertir dos tantos seguidos, irse al vestuario mandando en el marcador (16-18).

En la vuelta a la pista, los de Irún ya no han ido por detrás en ningún momento aunque en varias ocasiones los arandinos han sido capaces de igualarles. Pero en los últimos diez minutos, los vascos han ido acrecentando la distancia ante unos locales que no han sido capaces, ni siquiera, de aprovechar el momento en que han coincidido las exclusiones de sus rivales para recortar.

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A cuatro minutos para el final, los irundarras han logrado la máxima distancia a su favor, siete goles, con los que se ha llegado ya al pidido final.

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-- Ficha técnica

32 - Tubos Aranda Villa de Aranda (16+16): Carl Noah Martinsson (1), Mateo Arias (3), Alberto G. Pinillos (2), Filip Saric, Vasco Martinho Linhares Teixeira, Arthur Pereira, Pedro Martínez (2), Robert Rosell (1), Artur Parera (2), Juan Tamayo (1), Kiko Pereira, David López (7), Samuel Cordiés (7), Álex Berbel (1), Nemanja Jovic (2), Tamas Jánosi (3)

39 - Irudek Bidasoa Irún (18+21): Iñaki Cavero (3), Xavier Tua (2), Marko Jevtic, Xavier González Unciti (4), Eneko Furundarena, Esteban Salinas (5), Julen Mugica (2), Miguel Ángel Martín Duque (8), Mario Nevado (7), Gorka Nieto (4), Jon Ander Iribar (2), Jakub Skrzyniarz, Leo Maciel, Jakub Sladkowski, Niko Mindegia, Joao Martim Rodrigues Magalhaes (2)

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 6-6, 9-8, 12-10, 15-14, 16-18 -descanso- 19-21, 23-24, 26-28, 28-31, 30-36, 32-39 -final-.

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda (Federación Territorial de Cantabria). Excluyeron dos minutos a Esteban Salinas (m. 52) y Xavier Tua (m. 54) de Irudek Bidasoa Irún

Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo Santiago Manguán ante unos 2.000 espectadores. EFE

nlv/apa

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