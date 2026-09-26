31-41. El Fraikin Granollers impone su ataque en Alicante

Alicante, 26 sep (EFE).- El Fraikin Granollers continúa con su marcha triunfal tras sumar una nueva victoria, por 31-41 ante el Horneo Alicante, en un encuentro en el que el conjunto catalán logró imponer su poderoso juego ofensivo.
El equipo alicantino tuvo un arranque prometedor de partido, pero le fue imposible mantener el ritmo del Fraikin Granollers, que además tuvo en su portero Panitti a uno de sus jugadores más destacados.
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Liderado por Sempere en ataque y Guitart en la portería, el conjunto de Roi Sánchez logró dominar el marcador con ventajas de dos y tres goles en los primeros diez minutos ante un rival que no lograba sentirse cómodo.
Poco a poco, el Fraikin Granollers fue ajustando su defensa y acertando en ataque, donde Urdangarin, Deumal y, sobre todo, Marcos Fis se mostraron imparables.
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El equipo catalán logró tomar la delantera en el marcador por primera vez en el minuto 17 (16-17) y el Horneo Alicante ya no tuvo capacidad de respuesta.
El conjunto local se estrelló ante Panitti y también ante sus propias imprecisiones, ya que varias pérdidas de balón no forzadas permitieron al Fraikin Granollers alcanzar el descanso con una cómoda renta de cuatro goles (18-22).
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El Horneo Alicante intentó sujetarse al partido con los lanzamientos de siete metros de Adrián Sánchez, pero el equipo catalán no se inmutó y fue abriendo brecha en el marcador sin problemas.
Roi Sánchez vació la portería en busca de la remontada, pero el Fraikin Granollers penalizó cada pérdida o ataque fallido con un nuevo tanto.
Varias paradas consecutivas de Panitti acabaron por romper el partido y permitieron al Granollers tener un plácido final y acabar con la mala racha ante el Horneo, al que nunca había ganado.
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- Ficha técnica:
31.- Horneo Alicante (18+13): Guitart (1); Reinante, Augusto Moreno, Parker (5), Asensio (1), Aarón Gutiérrez (3) y Adrián Sánchez (7, 6 p) -siete inicial- Montoya (1), Sempere (6), Hamza (1), Oliveira (2), Escobedo (2), Teixeira (1), Borragán, Robledo (1) y Roberto Domenech (ps).
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41.- Fraikin Granollers (22+19): Panitti; Pol Chaves (1), Ferrán Castillo (4), Figueras (6), Guijarro (2), Palomino (2) y Urdangarin (4) -siete inicial- Deumal (10, 7 p), Fischer, Marcos Fis (8), Armengol (2), Domingo (1), Povill (1), Pinheiro da Silva y Borrell (ps).
Marcador cada cinco minutos: 4-2, 7-5, 10-8, 13-13, 15-18, 18-22 -descanso- 19-25, 22-26, 25-31, 26-33, 27-38 y 31-41.
Árbitros: Pablo García y Alberto Murillo (Comité Andalucía). Excluyeron dos minutos a Aarón Gutiérrez, Teixeira y Parker por el Horneo Alicante, y a Fischer, Urdangarin, Guijarro y Armengol por el Fraikin Granollers. Expulsaron con roja directa a Escobedo (m. 42) del Horneo Alicante.
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Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Pitiu Rochel ante unos 800 espectadores. EFE
pvb/ism
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