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3-1. El Ceuta suma su primera victoria remontando ante una Real que acabó con nueve

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Rafael Peña

Ceuta, 26 sep (EFE).- El Ceuta sumó este sábado su primera victoria en la presente temporada después de remontar un 0-1 ante una Real Sociedad B que estaba invicta a domicilio y que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 33 por la expulsión de Mariezkurrena y con nueve desde el 66 por la roja a Kita.

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El equipo ceutí afrontaba su segundo compromiso consecutivo como local -después del empate agónico ante el Real Valladolid- con la intención de alcanzar su primera victoria frente a un rival que llegaba asentado en la zona tranquila de la clasificación y que ya la temporada anterior se había llevado un punto del feudo caballa al empatar a cero.

El equipo de Ion Ansotegui se presentaba en Ceuta tras haber caído la semana anterior en su campo ante el Mallorca (0-1), pero lo hacía con la condición de invicto a domicilio tras haber ganado en Andorra (1-3) y Albacete (1-2) así como empatar en Burgos (2-2).

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El Ceuta llevó el control del juego en el tramo inicial del partido y esta iniciativa permitió a Álex Camacho gozar de las dos primeras opciones con un remate junto a un palo y otro disparo que desvió el cancerbero realista, a los 5 y 11 minutos. El filial mantenía el orden en el campo pero no probó fortuna hasta los veinte minutos con un lanzamiento desde el borde del área de Marchal que encontró a Guille Vallejo en su trayectoria.

Los locales siguieron asediando el área visitante pero sin claridad de ideas en los metros finales como para acumular más opciones de mover el marcador, mientras que la Real B dedicaba más esfuerzos a defender que a atacar.

A los 33 minutos los realistas se quedaron con un futbolista menos por la expulsión directa de su delantero Mariezkurrena por agredir a Matos. La acción acrecentó el dominio ceutí, pero el descanso se alcanzó sin sobresaltos en ninguna de las porterías.

La segunda parte comenzó con un mazazo de los visitantes con el 0-1 logrado por el defensa Kita, quien mandó a la red un balón suelto dentro del área tras un remate de Balda a la salida de un saque de esquina.

El tanto dio paso al acoso y derribo del Ceuta y sólo tres minutos después Carlos Hernández cabeceó al fondo de las mallas un centro de Matos para nivelar el partido, pero el árbitro, después de ser avisado por el VAR, anuló el gol tras una consulta de cinco minutos por un fuera de juego previo de Capa.

El monólogo de dominio local se hizo más evidente cuando en el minuto 66 el japonés Kita vio su segunda amarilla y dejó a su equipo con dos futbolistas menos. Un minuto después de la expulsión, Carlos Hernández empató de cabeza el partido.

Un Ceuta a la desesperada acumulaba ocasión tras ocasión. Koné, Matos y Álex Camacho lo intentaron sin acierto hasta que nuevamente Carlos Hernández, a centro de Koné, cabeceó al fondo de la red a falta de diez minutos, dándole la vuelta al marcador.

El tramo final del encuentro se vivió con la Real buscando la igualada y un equipo ceutí que, a la contra, buscó sentenciar y no lo logró hasta el último minuto del tiempo añadido.

- Ficha técnica:

3 - Ceuta: Guille Vallejo; Toni Abad (Marino, min. 75), Matos, Capa, Carlos Hernández; Joaquín (Jordi Escobar, min. 64), Okoro (Ale Meléndez, min. 75), Anuar (Arick, min. 86); Álex Camacho, Kuki Zalazar y Koné (Bueno, min. 86).

1 – Real Sociedad B: Fraga; Garro, Balda, Ropero (Osazuwa, min. 86), Kita; Lebarbier (Aguirre, min. 71), Carbonell, Dani Díaz (Gorosabel, min. 71), Marchal (Agote, min. 67); Carrera (Soroeta, min. 71) y Mariezkurrena.

Goles: 0-1, min. 48. Kita. 1-1, min. 67. Carlos Hernández. 2-1, min. 80. Carlos Hernández. 3-1, min. 99. Jordi Escobar.

Árbitro: Daniel Miranda Bolaños. Mostró cartulina amarilla a los locales Matos (min. 70) y Okoro (min. 72) así como a los donostiarras Carrera (min. 70), Agote (min. 88) y Balda (min. 96). Expulsó, con roja directa, al visitante Mariezkurrena (min. 33), por golpear al lateral ceutí Matos, y por doble amarilla a Kita (min. 44 y 66). También expulsó, con roja directa, al preparador físico local, Antonio Pasamar, en el minuto 71.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante 2.485 espectadores, menos de media entrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exdirectivo y abonado ceutí Emilio Lamorena López. EFE

(foto)

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