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2-3. El Andorra saca la cabeza y mete en crisis al Granada

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Granada, 26 sep (EFE).- El Andorra se reencontró con la victoria tras cinco derrotas consecutivas al vencer este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 2-3 al Granada, que enlaza cuatro jornadas sin ganar y se acerca de forma peligrosa a la zona baja de la clasificación.

El partido dejó una buena salida del Granada y un gol del Andorra en el minuto 7 en su primera llegada por mediación de Jordi Cano tras un ataque visitante muy rápido por la izquierda.

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Trataron de reaccionar los locales con más ímpetu que fútbol, aunque se vieron muy condicionados por su incapacidad para crear ocasiones y por la lesión del venezolano Alejandro Marqués, ampliando distancias en el marcador el Andorra con un tanto de Marc Domenech en el minuto 33 tras un córner ante un errático Raúl Lizoain.

El inicio del segundo tiempo fue una locura, ya que en apenas cinco minutos marcó Manu Lama el 1-2 de cabeza, perdonó Jose Arnaiz el empate en una clara ocasión y Jordi Cano remachó a placer el 1-3 tras un fallo clamoroso del joven Mario Gambín.

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El árbitro expulsó a la hora de juego al meta visitante Pau López por una aparatosa falta sobre el nigeriano Chinaza Marvellous, pero lo instaron a revisar la acción desde la Sala VOR y la roja quedó en amarilla, lo que no impidió que el Andorra sufriera al marcar Gambín el 2-3 en el minuto 78 en otro saque de esquina local.

Los visitantes se defendieron bien hasta el final con balón ante un Granada muy desgastado físicamente que apenas gozó de ocasiones para haber salvado al menos un punto.

- Ficha técnica:

2 - Granada: Raúl Lizoain; Sergio López, Manu Lama, Gimber, Pampín (Ángelo, min. 77); Rubén Alcaraz (Alemañ, min. 46), Gumbau (Hormigo, min. 77), Rodelas, Jose Arnaiz; Pascual (Gambín, min. 70) y Marqués (Chinaza, min. 41).

3 - Andorra: Pau López; Bomba, Spatz, Diego Alende, Andoni López (Álex Calvo, min. 70); Domenech, Solozábal (Beloqui, min. 70), Akman; Carrique, Jordi Cano (Golubovic, min. 77) y Quintana (Lautaro, min. 70).

Goles: 0-1, min.7: Jordi Cano. 0-2, min.33: Domenech. 1-2, min. 48: Manu Lama. 1-3, min.50: Jordi Cano. 2-3, min.78: Gambín.

Árbitro: Juan Manuel Gordillo. Mostró cartulina amarilla a los locales Manu Lama (min. 72) y Hormigo (min. 80), y los visitantes Carrique (min. 15), Solozábal (min. 17), Pau López (min. 65), Lautaro (min. 73), Domenech (min. 80), Golubovic (min. 89) y Diego Alende (min. 95).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 11.829 espectadores (dato oficial). EFE

jag/cb/ism

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