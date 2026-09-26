119-101. El Barça, sin piedad ante el recién ascendido Leyma Coruña

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Barcelona, 26 sep (EFE).- El Barça se estrenó este sábado en la Liga Endesa con un triunfo sin piedad por 119-101 ante el recién ascendido Leyma Coruña en un duelo que no se rompió hasta el último cuarto.

El pívot Olek Balcerowski, con 21 puntos, fue el máximo anotador del partido. En los visitantes, el jugador con más puntos fue el base Alonzo Verge, con 16.

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Los azulgranas arrancaron mejor el partido de la mano de su jugador más en forma, Joel Parra, que anotó con facilidad con su juego de pies en el poste bajo (12-7, min. 5).

Sin embargo, los visitantes no se escondieron ni mucho menos y lograron darle la vuelta al marcador con la entrada a pista de Dídac Cuevas, con un descaro que provocó el tiempo muerto de Sekulic (14-15, min. 8).

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El tramo final de primer periodo se convirtió en un intercambio de canastas que dejó al Barça por delante con un ajustado 22-18.

El guion no cambió en el segundo cuarto, aunque el Barça abrió una pequeña brecha en el luminoso con la entrada a pista de Agustín Ubal, que puso el 29-23 y provocó el parón de Marco (29-23, min. 13).

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Cuando parecía que los locales podían escaparse en el marcador, el Leyma Coruña puso la sexta marcha en el acelerador y volvió a ponerse por delante tras unos buenos minutos de Caio Pacheco desde la zona exterior (36-38, min. 17).

Los visitantes mantuvieron el acierto ofensivo en el tramo final de primera mitad, pero un recital de Juan Núñez en la dirección de juego y el poderío interior de Olek Balcerowski dejaron a los azulgranas con un 52-47 en el tiempo de descanso.

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En la reanudación, el Barça puso un +9 en un abrir y cerrar de ojos gracias al juego en transición veloz de Justin Robinson, que fue un mal de cabeza para la defensa visitante (59-50, min. 22).

Como pasó antes, los de Sekulic intentaron sentenciar el choque, pero el Leyma Coruña no se rindió y tres triples prácticamente consecutivos de Guillem Jou les metieron de lleno en el encuentro (75-69, min. 28).

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El equipo visitante llegó a ponerse a tan sólo tres puntos, pero de nuevo una canasta sobre la bocina de Balcerowski puso el 85-79 al final del tercer cuarto, un resultado bastante ajustado de cara a los últimos diez minutos de partido.

Ya en el último periodo, Robinson lideró a su equipo y con un parcial de 6-0 en un minuto, el Barça superó los diez puntos de ventaja y puso tierra de por medio en el Palau Blaugrana (90-79, min. 31).

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A diferencia de los cuartos anteriores, el Barça no dejó que hubiera reacción alguna en el conjunto gallego y el partido se rompió muy rápidamente mediante los triples de Umoja Gibson (105-88, min. 36).

Al final, el Barça venció por 119-101 al Leyma Coruña para estrenarse en la Liga Endesa 2026-27 con victoria.

- Ficha técnica:

119. Barça (22+30+33+34): Robinson (10), Punter (10), Minaya (2), Parra (12), Balcerowski (21) -cinco inicial-; Gibson (8), Martin (16), Umude (8), Brizuela (15), Ubal (4), Nkamhoua (10) y Núñez (3).

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101. Leyma Coruña (18+29+32+22): Verge (16), Jorgensen (13), Uleckas (6), Silins (3), Conditt (17) -cinco inicial-; Cuevas (10), Jou (10), Radoncic (4), Pacheco (11), Skapintsev (8) y Díaz (3).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 3.388 espectadores. EFE

jvs/ism