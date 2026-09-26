1-1. Celta Fortuna y Sabadell firman tablas en Balaídos

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Vigo, 26 sep (EFE).- Celta Fortuna y Sabadell empataron a un gol en Balaídos este sábado en un partido de pocas ocasiones y en el que los celestes no consiguieron defender el tempranero tanto de Álvaro Marín, igualado en el ecuador del primer tiempo por Edgar González.

El filial celeste se encontró nada más empezar el partido con un regalo de Miki Codina, quien al intentar ceder el balón a su portero se lo entregó a Álvaro Marín, que no falló ante Fuolli. Ese fue el único disparo a portería del Celta Fortuna en toda la primera parte.

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Fredi Álvarez agitó su once en busca de soluciones. Cambió de banda a Milla, pero al camerunés le costó hacer daño a la defensa del equipo catalán por la banda izquierda. Con Hugo Burcio en la medular, el filial del Celta tuvo mayor presencia en el centro del campo, pero le faltó profundidad para generar más peligro en ataque.

El partido se jugó más en las pizarras de los entrenadores que en el césped. El Sabadell volcó su juego hacia los costados, especialmente a la banda izquierda, pero tampoco inquietó demasiado a Coke Carrillo. Su único gol llegó tras un saque de esquina en el que Edgar supo explotar el enorme desajuste defensivo de la zaga celeste.

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Ambos entrenadores movieron ficha en el segundo tiempo. El partido se abrió más, pero las ocasiones no llegaban pese a que el Sabadell, al que le anularon un gol de Baena por un milimétrico fuera de juego, parecía sentirse más cómodo.

Pese a ello, en el último suspiro del partido, el Celta pudo reencontrarse con la victoria, pero Eneko, llegando desde atrás, evitó el disparo de Ángel Arcos ante Fuolli.

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- Ficha técnica:

1 - Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes, Ndiaye, Anxo; Pablo Gavián (Meixús, min.72), Hugo Burcio (Joel López, min.72), Capde, Milla; Kibet (Pérez-Lafuente Rey, min.81), Óscar Marcos (Ángel Arcos, min.60) y Álvaro Marín (Davila, min.81).

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1 - Sabadell: Fuolli; Óscar Sanz, Catalá (Javi López, min.60), Edgar, Miki Codina; Toni Ripoll (Eneko, min.86), Urri, Pere Pons (Baena, min.46), Quadri; Joel Priego (Ribeiro, min.71) y Gastón (Obolskiy, min.60).

Goles: 1-0, min.5: Álvaro Marín. 1-1, min.23: Edgar.

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Amonestó a Anxo (min.78) y Ndiaye (min.88) por parte del Celta Fortuna, y a Pere Pons (min.21), Edgar (min.32), Catalá (min.55), Orriols (min.55) por parte del Sabadell.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Balaídos. EFE

Dmg/ism