0-2. El Logroño United compitió ante el campeón pero no pudo neutralizar dos "chispazos"

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(Corrige el resultado en la ficha técnica)

Logroño, 26 sep (EFE).- El Barcelona logró este sábado un nuevo triunfo en la Liga F, por 0-2 en Las Gaunas, donde el Logroño United compitió bien pero careció de acierto en ataque, todo lo contrario que el conjunto catalán, que aprovechó dos 'chispazos' para ganar.

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A veces el Barcelona también tiene que tirar de oficio para ganar partidos en los que su rival le planta cara y lucha para que el partido sea equilibrado, pero la diferencia de presupuesto se marca en el gol y mientras que el campeón tuvo cuatro ocasiones claras y marcó dos, las riojanas dispusieron de más -quizás no tan evidentes- pero no supieron aprovecharlas.

El choque ya empezó con el Logroño bien plantado, pero la realidad fue que prácticamente el primer ataque de las catalanas acabó en un saque de esquina y culminó con un buen remate de cabeza de Baha al fondo de la red.

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El gol apagó un poco a las riojanas, que pasaron por malos momentos pero salvaron la situación porque el Barcelona no aprovechó sus dos mejores ocasiones, una de Clara Sejajordi en el minuto 24 y otra de Kerolin en el 38, en la que reclamó penalti aunque el VAR no lo dio.

Pero poco a poco el Barcelona empezó a perder claridad para superar la colocación de las locales que, además, recuperaron ambición y se fueron arriba en busca del empate. Así llegaron al descanso con tres buenas jugadas, de Catalina Ongaro, Masferrer e Isina, que, de nuevo, fallaron al culminar.

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Pero ese final del primer tiempo dio esperanzas a las riojanas, que saltaron al campo convencidas de que podían competir.

Por eso siguieron las acciones de ataque del Logroño ante un Barcelona más contemplativo. Cristina Redondo, en dos ocasiones, María Barquero, Confort Yeboah e Isina se aproximaron con peligro a la portería de Genma Font, que se mantuvo segura.

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Y en esa dinámica fue cuando el Barcelona dio otro 'chispazo' que fue definitivo, gracias a Ewa Pajor, que primero remató ella y en la siguiente jugada le dio el balón a Patricia Guijarro para que anotara el 0-2.

Tras unos minutos de desconcierto el Logroño volvió a competir, a tener llegadas de peligro y fallarlas, especialmente dos de Isina y otra de Justina Morcillo.

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El Barcelona, mientras tanto, dedicó el último cuarto de hora a controlar el choque e incluso pudo marcar el tercero en una ocasión clara en la que no acertó Aitana Bonmatí. Pero su equipo no necesitaba más y optó por esperar a un final que deja una derrota digna para el United.

- Ficha técnica:

0.- Logroño United: María Miralles; Marta Masferrer, Daina Falfán, Rebeca Costa; Annelie Leitner, Ximena Velazco (Justina Morcillo, m.46), Catalina Ongaro (Margarita Giménez, m.79), Confort Yeboah; Cristina Redondo (Flavine Mawetw, m.79), Isina (Francisca Altget, m.90) y María Barquero (Ana Franco, m.70).

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2.- Barcelona: Genma Font; Lúa Arufe, Marta Torrejón, Martína Fernández (Irene Paredes, m.60), Martína González; Sydney (Patri Guijarro, m.46), Clara Serrajordi (Aitana Bonmatí, m.77), Carolina Ferrera (Esmee Brugts); Kerolin, Mayssa Baha y Carolina Graham (Ewa Pajor, m.46).

Goles: 0-1, m.16: Mayssa Baha. 0-2, m.70: Patricia Guijarro.

Árbitra: Arantxa Gallastegui. Amonestó a Mayssa Baha, del Barcelona.

Incidencias: Alrededor de 1.200 personas en el Estadio de Las Gaunas. EFE