Urtasun ve margen para aprobar el decreto de vivienda y celebra que Junts acepte negociar

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Madrid, 25 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que "hay margen" para que el Consejo de Ministros apruebe el martes el decreto ley de vivienda y ha celebrado el regreso de Junts a las conversaciones con el Gobierno para que pueda ser convalidado después en el Congreso.

Urtasun ha subrayado en una entrevista en la Ser recogida por EFE la "voluntad política" del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar de que el decreto salga adelante.

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El también portavoz de Sumar ha resaltado que la vuelta de Junts a la negociación es "sin duda" una buena noticia y, en este sentido, ha recordado que el Gobierno también ha puesto ya en marcha la negociación presupuestaria para la que cree que "hay agua en la piscina" y, por tanto, posibilidad de que las cuentas del próximo año sean aprobadas.

Según ha dicho, "la mano siempre ha estado tendida" para que Junts forme parte de la mayoría parlamentaria actual y para escuchar sus propuestas tanto sobre los presupuestos como sobre la vivienda.

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"Tenemos que tratar de construir un decreto (de vivienda) donde todo el mundo se sienta reflejado", ha dicho y ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a debatir sobre las bonificaciones fiscales que pueda proponer Junts.

El ministro ha incidido en que "la urgencia de la vivienda es una sangría social tan, tan grande que creo que donde nos quiere la gente ahora es en las soluciones".

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Urtasun ha reiterado la propuesta de Sumar para que el Gobierno expropie la vivienda de la que ha sido desahuciada Maricarmen, un mujer de 87 años que residía en un piso de renta antigua.

Ha expresado su preocupación por su estado de salud y por buscarle un nuevo alojamiento, entre los que ha apuntado la posibilidad de un alquiler asequible a través de Casa 47, la entidad estatal de vivienda, y ha mantenido el calificativo de "psicópata social" que atribuyó ayer a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su "desprecio a la gente mayor".

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Preguntado sobre si liderará la candidatura de Sumar en las próximas elecciones generales, ha recalcado que estará en la "pelea" de la campaña, pero ha dicho no querer "jugar a los descartes" y que el papel que desempeñará cada uno de los ministros y demás miembros de la formación será comunicado en las "próximas semanas".

"Lo estamos acabando de acabando de debatir y de cerrar, pronto daremos noticias", ha afirmado Urtasun, quien no ha querido contestar al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la falta de unidad de la izquierda, porque, aunque la tentación es "muy grande", "lo último que hace falta es entrar en una pelea".

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Tras la crisis de Ceuta, cree que el Gobierno no está en el mejor momento de la legislatura, pero se ha mostrado convencido de que las elecciones se pueden ganar y ha abogado, para ello, por conformar un "proyecto que ilusione" y no se limite a alentar solo lo negativo que sería un gobierno de PP y Vox. EFE