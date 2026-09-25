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Nacional y Millonarios quedan en tablas en el debut de James Rodríguez en el Atanasio

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Bogotá, 24 sep (EFE).- Atlético Nacional y Millonarios empataron este jueves 1-1 en el partido más atractivo de la duodécima fecha de la liga colombiana en el que también debutó James Rodríguez en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Millonarios se puso en ventaja en el minuto 39 con un gol de Julián Ángulo, en una primera parte en la que el conjunto bogotano consiguió generar peligro y Nacional tuvo que recurrir en varias ocasiones a Franco Armani para evitar el segundo tanto.

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El equipo local también tuvo sus oportunidades y llegó a estrellar un remate en el palo antes de encontrar la igualdad que llegó antes del descanso, en el minuto 48, cuando Andrés Reyes marcó de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Elías Cabrera.

La entrada de James se produjo en el minuto 60, cuando reemplazó a Juan Manuel Zapata, y el centrocampista colombiano tuvo así su primer partido ante la afición de Nacional en el Atanasio Girardot.

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El '10' participó en varias acciones ofensivas, ejecutó un tiro de esquina y probó un remate desde fuera del área que se marchó desviado, aunque también tuvo una última oportunidad en el tiempo añadido con un tiro libre que terminó despejado por el defensa azul Stiven Barreiro, por lo que no pudo inclinar el resultado a favor de su equipo.

El empate dejó a Millonarios segundo con 20 puntos y a Atlético Nacional cuarto con 19, mientras el América de Cali se mantiene como líder con 24 unidades tras vencer el miércoles por 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero.

El conjunto escarlata volvió al triunfo después de una derrota y un empate y se impuso con un penalti convertido por Yeison Guzmán en el minuto 27, resultado que le permitió ampliar su ventaja en la cima y acercarse a la clasificación a los cuadrangulares.

La fecha 12 había comenzado el martes con otro resultado por la mínima diferencia, el triunfo por 0-1 del Deportivo Cali sobre Independiente Santa Fe en El Campín.

El equipo vallecaucano consiguió los tres puntos con un tanto de Eduard Bello en el minuto 38, validado por el VAR, mientras el conjunto bogotano tuvo además la expulsión de Daniel Torres en un partido en el que no consiguió remontar.

La jornada continuará este viernes con los partidos Boyacá Chicó-Deportivo Pasto y Once Caldas-Atlético Bucaramanga, mientras que el sábado se disputarán Deportivo Pereira-Internacional de Bogotá, Cúcuta-Llaneros y Junior-Independiente Medellín.

La fecha se completará el domingo con los encuentros Jaguares-Alianza y Fortaleza-Deportes Tolima. EFE

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