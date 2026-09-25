La compra de viviendas retoma las caídas en julio con un ajuste del 5%, el sexto en el año

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Madrid, 25 sep (EFE).- La compraventa de viviendas retomó en julio las caídas, con un descenso del 5,1 % interanual, y contabilizó 61.417 operaciones, lo que representa la sexta bajada en lo que va de año, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, en julio descendieron las compraventas tanto de las nuevas como de las usadas. En concreto, estas últimas, las más numerosas del mercado con un 78 % del total, descendieron un 6,1 % hasta las 48.128 unidades. En el caso de la vivienda nueva la caída fue menor, del 1,4 %, hasta las 13.289 operaciones.

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Con este nuevo ajuste, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 3 % en lo que va de año, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente, que presiona al alza los precios, y en un momento en el que el desahucio de Maricarmen, con 87 años, ha vuelto a poner la crisis de vivienda en el centro del debate político y social.

Por régimen, la mayor parte de las operaciones correspondieron a vivienda libre, casi un 94 %, y sumaron 57.607 unidades, el 4,4 % menos que en julio de 2025, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

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Por su parte, las compraventas de vivienda protegida cayeron a doble dígito, un 14,4 %, hasta las 3.810, y supusieron el 6,2 % del total.

Si se compara con el mes anterior, junio, las transacciones de vivienda arrojaron una subida del 3,6 % en tasa intermensual.

Todas las categorías de vivienda presentaron subidas respecto al mes anterior.

En el caso de la vivienda libre y la vivienda protegida el incremento fue del 3,6 %, respectivamente.

Por antigüedad del inmueble, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más aumentaron con respecto a junio, un 4,1 %, en tanto que las usadas lo hicieron un 3,5 %.

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En el acumulado de los siete primeros meses del año el saldo de las compraventas de vivienda fue negativo, del -3 %.

Tras crecer en 2025 un 11,5 % y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5 %, que siguió en febrero con un -0,5 %, en marzo con un ajuste del -2,2 %, en abril con el -1,8 % menos y en mayo la caída se acentuó al -7,3 %.

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En junio, sin embargo, las transacciones remontaron un 1,6 % tras cinco meses a la baja pero en julio volvieron las caídas, del 5,1 %.

Por régimen, los descensos en el año se extendieron a las compraventas de viviendas libres, -2,5 %, y a las de vivienda protegida, -9,7 %.

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Entre enero y julio, la mayor caída de las compraventas se dio en las viviendas de segunda mano, con un ajuste acumulado del 3,1 %, mientras que en las nuevas el descenso fue del 2,6 %.

En julio la compraventa de viviendas cayó en 11 comunidades autónomas, en 6 de ellas con descensos superiores al 10 %.

Los mayores ajustes se dieron en Asturias (–15,2 %); Baleares (–14,3 %); País Vasco (–12,4 %); Aragón (11,4 %); Comunidad de Madrid (-11,3 %) y Cantabria (-10,2 %).

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Por el contrario, los incrementos se dieron en Navarra (26,4 %); Galicia (10,8 %); Castilla y León (9,7 %); Castilla-La Mancha (7,3 %); Murcia (2,6 %) y Canarias (2,1 %). EFE

(Infografía)