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La Bolsa española abre al alza, con ganancias del 0,61 %, tras la caída del petróleo

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes en positivo, con ganancias del 0,61 %, en una jornada en la que desciende el precio del crudo, lo que alivia la tensiones inflacionistas, mientras el mercado sigue pendiente de la rentabilidad de la deuda.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,61 %, hasta los 19.693,1 puntos. Las ganancias del año se elevan al 13,78 %.

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En el indicador, Solaria destaca al subir el 5,43 %, seguido de IAG, que se revaloriza el 1,91 %, mientras que el valor más bajista es Repsol, que cede el 1,74 %. EFE

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