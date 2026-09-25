Interior crea una distinción para los agentes que trabajaron en la visita del Papa

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Madrid, 25 sep (EFE).- El Ministerio del Interior reconocerá con una condecoración honorífica a aquellos policías nacionales, guardias civiles, mossos d'esquadra y efectivos autonómicos de la policía canaria que participaron de forma relevante en el dispositivo de seguridad de la visita del papa León XIV en junio.

Un distintivo, según publica este viernes el BOE, que también podrán obtener miembros de las policías locales de Madrid, Barcelona, Monistrol de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Mogán.

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La insignia, de carácter honorífico por lo que no conllevará dotación económica, es un escudo cuadrilongo con los colores amarillo y blanco de la bandera del Vaticano que fisiona elementos pontificios como la tiara papal o las llaves de San Pedro cruzadas con la bandera de España y la leyenda Ministerio del Interior.

La Operación Gracia, como se bautizó el dispositivo, supuso un despliegue histórico de más de 13.000 efectivos para garantizar la seguridad de León XIV en los más de 40 actos agendados en Madrid, Cataluña y Canarias entre el 6 y el 12 de junio. EFE

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