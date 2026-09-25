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El PSOE elige a los candidatos de 14 ayuntamientos con varias federaciones enfrentadas

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Madrid, 25 sep (EFE).- El PSOE vota mañana sábado a sus candidatos a la Alcaldía de catorce ciudades en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, junto a las autonómicas, con varias federaciones enfrentadas por discordancias en el proceso de primarias.

En concreto se elegirán los candidatos de los ayuntamientos andaluces de Almería, Roquetas de Mar, Córdoba, Baza, Motril, Jaén, Linares, Fuengirola y Vélez-Málaga; el de Gijón; Benicàssim (Castellón); Badajoz; y los madrileños de Boadilla del Monte y Colmenar Viejo.

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Se trata de la primera votación de la segunda tanda del proceso de primarias, en la que ya se han proclamado 145 candidatos sin necesidad de que la militancia tomara la palabra al haber solo un candidato con los avales necesarios.

El calendario aprobado en el pasado Comité Federal establece tres ventanas posibles para estas elecciones internas (julio, septiembre y noviembre) y afecta a las federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas. No están obligadas a celebrarlas las comunidades y municipios donde el PSOE ejerza la presidencia o alcaldía.

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Cuando termine esta segunda ventana -que si es necesario contempla una segunda votación el 3 de octubre-, los socialistas habrán elegido a 262 candidatos y quedarán 124 por proclamar.

El proceso que, destacan desde la Ejecutiva federal socialista, se está desarrollando con normalidad, también está generando polémicas y disputas entre compañeros de partido e incluso de equipo.

El caso de Jaén (única capital andaluza gobernada por el PSOE) es una de las excepciones del proceso, ya que el alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha rechazado ser reelegido de manera automática, ha querido ser refrendado por su federación y ha abierto unas primarias a las que se ha presentado el concejal de su equipo de gobierno Carlos Alberca.

Todo ello en medio del rechazo de la dirección del partido en Andalucía, liderada por la exvicepresidenta María Jesús Montero, que había dejado claro su deseo de que se celebraran las menos primarias posibles.

Montero, no obstante, no ha escondido su respaldo a Millán y ha mostrado su sorpresa por el paso adelante dado por Alberca, quien ha llegado a sugerir que los militantes habrían recibido coacciones del ‘aparato’ del partido para apoyar al actual alcalde.

También ha habido polémica en el Ayuntamiento de Badajoz -donde los socialistas no gobiernan desde 1995-, después de que el precandidato Anselmo Solana se quedara a un aval del mínimo exigido para llegar a la votación y denunciara falta de transparencia.

Solana decidió no impugnar el proceso y finalmente serán dos mujeres, Silvia González y Concha Baños, las que se enfrenten este sábado.

Pese a las controversias, en la dirección nacional apuntan que ha habido "menos fuegos" de los que podrían haber surgido e insisten en que el PSOE es un partido abierto al debate en el que los candidatos son elegidos por la militancia.

El PSOE llega al ecuador del proceso con todos los candidatos autonómicos elegidos con la única excepción del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aún no ha revelado si se presentará de nuevo a las elecciones, como sí han hecho los mandatarios regionales del partido que por estar gobernando no necesitan concurrir a las primarias (la navarra María Chivite y el asturiano Adrián Barbón)

Aunque se da por hecho que encabezará la lista en su comunidad, fuentes del entorno de Page han explicado a EFE que por el momento no contempla una fecha concreta para dar a conocer su decisión.

En cualquier caso, el partido cerrará el proceso en noviembre habiendo elegido a más de 380 candidatos, entre ellos varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, para unas elecciones donde se juega recuperar el poder en muchos territorios y para las que, apunta la dirección, salen decididos y con convencimiento de tener el mejor proyecto para la ciudadanía. EFE

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