Delegación del Gobierno investigará la actuación policial en el desahucio de Maricarmen

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Delegación del Gobierno en Madrid ha ordenado investigar la actuación policial durante el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años, el pasado miércoles al ver "imágenes que no han gustado" de la respuesta de algunos agentes a los manifestantes.

Así lo ha avanzado el delegado Francisco Martín en una entrevista en Servimedia, donde ha dejado claro que la "inmensa mayoría" de personas que se concentraron frente a la vivienda de Maricarmen el miércoles y durante esa tarde en el centro de la capital lo hizo de forma pacífica.

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"La totalidad de lo que sucedió por la mañana, como lo que sucedió por la tarde, se desarrolló con normalidad y con respeto", ha subrayado Martín antes de reconocer que se vivieron "momentos de tensión" en los que "exaltados" atacaron a las fuerzas de seguridad que tuvieron que responder.

Y ha apostillado: "También hemos podido ver imágenes que no nos han gustado en relación con alguna respuesta por parte de algunos agentes policiales".

Por este motivo, ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, Javier Galván, que investigue sobre lo sucedido y le traslade las conclusiones.

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Más de 200 agentes participaron en el operativo de desahucio de la octogenaria en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, donde decenas de personas se concentraron.

La Policía Nacional levantó 209 actas de propuesta de sanción en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, en tanto que no practicó ningún arresto. EFE

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