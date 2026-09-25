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Charles De Ketelaere: "Hablé con el PSG, pero finalmente eligieron a Ferran Torres"

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Bruselas, 25 sep (EFE).- El internacional belga Charles De Ketelaere, jugador del Atalanta, reveló que mantuvo conversaciones con el París Saint-Germain (PSG) este verano, aunque el club francés terminó decantándose por el español Ferran Torres, hasta entonces futbolista del Barcelona.

"Hablé con el PSG, pero finalmente eligieron a Ferran Torres", explicó De Ketelaere, de 25 años, en una entrevista con el diario DH Les Sports en la que abordó las opciones que tuvo de abandonar el conjunto italiano.

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Preguntado por si la dirección del Atalanta no estaba dispuesta a dejarle marchar por menos de unos 50 millones de euros, el atacante belga respondió que esa cifra se aproximaba a las pretensiones del club.

"Sí, creo que se hablaba de una cantidad cercana a esa. Pero hace falta encontrar un equipo dispuesto a pagarla. En la Premier League hay varios clubes que pueden hacerlo, pero al final no se concretó nada", señaló el atacante, que continuará esta temporada en el equipo italiano.

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De Ketelaere aseguró, en cualquier caso, que está satisfecho con su situación en Bérgamo y recordó que su temporada en el Milan, en la campaña 2022-23, le hizo valorar especialmente la importancia de disponer de minutos con regularidad.

"Estoy contento en el Atalanta. Sé lo importante que es ser titular después de mi experiencia en el AC Milan. Algún día me gustaría luchar por títulos. Tengo esa ambición, pero tengo 25 años y todavía tengo tiempo", afirmó.

El futbolista belga también se refirió a las ambiciones de los Diablos Rojos después de que el nuevo seleccionador, Mark van Bommel, les dijera en su primera concentración con el equipo que podrían haber ganado el último Mundial.

"Sí, podríamos haberlo hecho. Entiendo lo que quiere decir. En el fútbol actual, las diferencias son mínimas. Contra España podríamos haber forzado la prórroga y, ahí, nunca se sabe. Pero después todavía habría que haber ganado otros dos partidos", apuntó De Ketelaere.

Bélgica, entonces dirigida por el francés Rudi Garcia, alcanzó los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tras terminar primera de su grupo, con empates ante Egipto (1-1) e Irán (0-0) y una goleada frente a Nueva Zelanda (5-1).

Ya en las eliminatorias, los Diablos Rojos vencieron a Senegal por 3-2 después de la prórroga en dieciseisavos y golearon por 4-1 a Estados Unidos en octavos.

Su recorrido terminó en cuartos frente a España, que se impuso por 2-1 con un gol de Mikel Merino en el minuto 88, después de que De Ketelaere hubiera igualado el tanto inicial de Fabián Ruiz.

España derrotó después a Francia en semifinales (2-0) y a Argentina en la final (1-0, tras la prórroga), por lo que De Ketelaere fue el único jugador rival que consiguió marcarle a la Roja durante todo el Mundial.

A juicio del belga, las palabras de Van Bommel demuestran las elevadas ambiciones del nuevo seleccionador para las próximas grandes citas internacionales de los Diablos Rojos.

"No seremos favoritos contra todos los equipos, pero podremos hacer algo contra cualquier rival. Vistas nuestras cualidades, debemos aspirar a llegar lejos", afirmó. EFE

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