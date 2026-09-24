Un dispositivo no invasivo permite medir la glucosa sin pinchazos en diabetes tipo 2

Guardar

Sevilla, 24 sep (EFE).- Un nuevo dispositivo no invasivo es capaz de medir la glucosa sin necesidad de pinchazos y extracción de sangre en pacientes de diabetes tipo 2, el primero del mundo esta categoría en obtener la certificación bajo el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios que verifica su seguridad y eficacia clínica.

La empresa tecnológica andaluza Igluco Tech, junto a representantes de la Universidad de Sevilla e investigadores sanitarios, ha presentado este jueves en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) 'Glucube', el producto que cuenta con patente registrada en 14 países y está presente ya en 15.000 farmacias de España.

PUBLICIDAD

Alberto Navarro, responsable de Operaciones de Glucube, ha explicado que su funcionamiento es "muy sencillo": el usuario introduce el dedo, el dispositivo analiza la interacción de la luz infrarroja con su sangre y el resultado aparece en segundos en el móvil.

"Sin aguja, sin necesidad de emplear una tira reactiva y sin dolor", ha resumido Navarro, que ha precisado que los datos quedan sincronizados en la nube a través de la aplicación del teléfono y se pueden compartir con el profesional médico, además de añadirle información sobre alimentación o ejercicio realizado si es necesario.

PUBLICIDAD

Su validación clínica, con glucómetro de referencia, demostró que el 99,01 % de los resultados se situaba dentro de las zonas de seguridad clínica (gráfica de Parkes).

Pedro Luis Navarro, CEO de Glucube, ha subrayado que los pinchazos recurrentes habituales "producen dolor y rechazo" en los pacientes y ha mostrado su orgullo por haber conseguido esta certificación europea, una de las normativas "más complejas del mundo" que "pone fin a muchos años de trabajo".

PUBLICIDAD

"En el mercado hay muchos dispositivos que miden la glucosa pero no aportan certificación clínica ni validación, por lo que las personas desconfían", ha dicho Navarro.

Mariola Méndez, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena, ha resaltado la importancia de la medición de la glucosa especialmente en estadios iniciales de la diabetes por la ausencia de síntomas y ha advertido que es una fase en la que los pacientes "no se quieren pinchar".

PUBLICIDAD

"Vienen con analíticas pero sin controles continuos, por lo que la evolución no se ve de forma completa", ha dicho la doctora, que ha añadido que la calidad de vida de estos pacientes "viene demandando el monitorizarse sin necesidad de un pinchazo".

Su homólogo del Hospital Virgen del Rocío Alfonso Pumar ha advertido de los problemas que puede acarrear un "no buen control" de los datos, por lo que disponer de esta herramienta "va a servir al paciente, además de para tener información, para aprender e implicarse en el buen control de la enfermedad".

PUBLICIDAD

Javier Reina, investigador del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla (US), ha indicado que el proceso comenzó hace diez años con el objetivo de diseñar dispositivos inteligentes alineados con una medicina "inclusiva, sostenible, personalizada y accesible para el público en general".

"El reto de poder medir la glucosa era un problema muy serio y ocupaba a la comunidad científica hace décadas", ha destacado Reina, que ha añadido que no había solución en el mercado y era "complicado" poder disponer de una tecnología que pudiese contar con "valoración clínica y certificación".

PUBLICIDAD

Buscaban además un producto de bajo coste y que no requiriera de inversiones significativas, por lo que los primeros desarrollos estuvieron encaminados a encontrar "un sencillo prototipo que ofreciese alguna señal partiendo de proyectos muy preliminares".

Fue en enero de 2019 cuando la Universidad de Sevilla protegió el conocimiento generado por el grupo de investigación, registrando la patente nacional de este sistema de medición no invasiva, tal y como ha precisado Monserrat Arista, vicerrectora de Investigación de la US, que ha destacado la alianza entre universidad, sanidad pública y empresa tecnológica. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)