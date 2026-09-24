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Tabla de tiempos del primer libre de Azerbaiyán

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku:

.1.

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George Russell

GBR

Mercedes

1:45,387

.2.

Max Verstappen

NED

Red Bull

a 0,400

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

0,404

.4.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

0,437

.5.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

0,878

.6.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1,011

.7.

Liam Lawson

JPN

Racing Bulls

1,053

.8.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1,214

.9.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,237

10.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,301

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,484

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1,506

13.

Alexander Albon

THA

Williams

1,552

14.

Lando Norris

GBR

McLaren

1,594

15.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,607

16.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,656

17.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1,866

18.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

2,136

19.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

2,448

20.

Isack Hadjar

NZL

Red Bull

2,486

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

3,160

22.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

3,928

EFE

arh/cmm

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