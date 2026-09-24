Tabla de tiempos del primer libre de Azerbaiyán

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku:
.1.
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George Russell
GBR
Mercedes
1:45,387
.2.
Max Verstappen
NED
Red Bull
a 0,400
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,404
.4.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,437
.5.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,878
.6.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,011
.7.
Liam Lawson
JPN
Racing Bulls
1,053
.8.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,214
.9.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,237
10.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,301
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,484
12.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,506
13.
Alexander Albon
THA
Williams
1,552
14.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,594
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,607
16.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,656
17.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1,866
18.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
2,136
19.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2,448
20.
Isack Hadjar
NZL
Red Bull
2,486
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,160
22.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
3,928
EFE
arh/cmm
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