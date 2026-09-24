Septiembre será el más cálido desde, al menos, 1950 y se convierte en un mes de verano más

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Madrid, 24 sep (EFE).- Este septiembre será "casi seguro" el septiembre más cálido en España desde, al menos, 1950, con una temperatura media estimada para el mes que se situará en 22,4 grados, superior incluso a la media de la estación estival en España, tras un comienzo del otoño con máximas cercanas a los 40 grados.

España atraviesa el tercer episodio de temperaturas anormalmente altas de este mes, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet) que avanzan que aunque a finales de septiembre está previsto un "descenso térmico", no impedirá que el mes supere a los septiembres más cálidos registrados hasta ahora, los de 1987 y 1964.

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Con los datos observados hasta el día 22 y las previsiones hasta el 30, la temperatura media de septiembre se situaría en 22,4 grados, 3,3 grados por encima de lo normal y más de medio grado por encima de los registros mensuales más elevados hasta ahora.

Desde Aemet han señalado que septiembre de 2026 podría calificarse como "un mes de verano más" ya que su temperatura media superaría los 22,1 grados registrados, en promedio, durante la estación estival en España.

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El dato resulta especialmente significativo porque septiembre es uno de los meses del año que "menos calentamiento" ha experimentado y, por ejemplo, los tres más cálidos se registraron antes de los años 90 del siglo pasado, han explicado desde Aemet.

Ayer, día en el que comenzó el otoño astronómico, se alcanzaron temperaturas propias del periodo más cálido del verano con termómetros muy cerca de los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Además, dicha jornada más de un centenar de estaciones de la red de Aemet, aproximadamente una de cada siete, superaron los 35 grados durante la jornada.

Para este jueves se prevé una situación anticiclónica con marcada estabilidad dominada por cielos despejados y la ausencia de lluvias y con temperaturas elevadas en el Miño de Galicia, interior del Cantábrico, zonas bajas del suroeste y en Canarias.

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Las temperaturas más elevadas hoy se registrarán en Badajoz, con una máxima de 38 grados, seguida de Córdoba y Sevilla, ambas con 37 grados; Hasta 36 grados en Cáceres, Ourense y Toledo, mientras que Bilbao, Granada y Logroño llegarán a 35 grados.

Las máximas se situarán en 34 grados en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Jaén, Lleida, Madrid, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza. Albacete, Burgos, Girona, Lugo, Murcia, Palencia y Soria alcanzarán los 33 grados.

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También será una jornada cálida en Ávila, Huesca, León, Oviedo y Segovia, con 32 grados. En las capitales mediterráneas las máximas serán algo más moderadas: 30 grados en Barcelona y Almería, 29 grados en Alicante, Castellón, Palma y Tarragona.

Desde la Aemet advierten de que el calor anómalo y la ausencia de precipitaciones mantienen hoy elevado el riesgo de incendios forestales, con peligro en niveles muy altos o extremos en amplias zonas del norte peninsular y en Gran Canaria, por lo que piden extremar la precaución. EFE

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(foto)(vídeo)