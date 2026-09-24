Rufián acusa de chantaje a Junts por la vivienda y de estar con los buitres inmobiliarios

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Madrid, 24 sep (EFE).- El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián considera que es un error que Junts sea quien le establezca los límites en vivienda a los demás y ha afirmado que "ya basta de chantajes de la derecha catalana".

Rufián se ha referido así en sus redes sociales al acercamiento de posturas que buscan PSOE y Junts respecto a las medidas del decreto de vivienda que el Ejecutivo tenía intención de aprobar antes de que acabara julio pero que tuvo que retrasar ante la falta de apoyos.

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"Esto es un error. Otro más". Los demás (Gobierno e izquierdas) deben ser quienes después de negociar le impongan a Junts qué hacer con la Vivienda", ha insistido en su cuenta de 'X'.

A este respecto ha añadido que si Junts no quiere votar este decreto que se retraten y "que se sigan hundiendo en las encuestas para que jamás un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene".

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Todo ello, en un contexto marcado con la subida que dan las encuestas a Alianza Catalana en unos próximos comicios.

Desde Junts, aseguran que les consta que en estos momentos el PSOE está estudiando sus propuestas para afrontar la crisis de la vivienda.

Hace dos semanas, la formación catalana entregó en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un real decreto ley con las medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda.

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Se trata de medidas que ya presentaron hace meses en el Congreso y que entienden que pueden reunir el apoyo necesario para ser aprobadas.

"Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas", indican desde Junts. EFE

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