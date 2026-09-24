Óscar López señala que Ayuso es responsable de la vivienda en Madrid y "no ha hecho nada"

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Madrid, 24 sep (EFE).- El ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado este jueves que la competencia de la vivienda en la Comunidad de Madrid es de Isabel Díaz Ayuso, quien "no ha hecho nada", y ha exigido al PP y a Vox en el Congreso que "apoyen las medidas para evitar los desahucios".

Así lo ha asegurado a los periodistas en el parque de la Rosaleda, donde ha presidido la reunión interparlamentaria de los socialistas madrileños al ser preguntado por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años y con discapacidad que fue desalojada este miércoles de la casa en la que vivía desde hace más de siete décadas y que fue comprada por un fondo de inversión.

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El también titular de Transformación Digital y de la Función Pública ha incidido en que la vivienda es el "principal problema" de la Comunidad de Madrid y que, como "está haciendo" el Gobierno de España, los socialistas van a "dar solución a este problema".

Así, ha criticado que Ayuso se "esté victimizando" cuando "ella no es la víctima", es Maricarmen, según López, que ha incidido en que desde la Comunidad de Madrid se está haciendo "una apuesta absolutamente ideológica" por el "mercado de la vivienda especulativo", mientras se niegan a aplicar la ley de vivienda estatal.

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Al ser preguntado respecto al real decreto ley de vivienda que Sumar exige que se apruebe en el Consejo de Ministros, López ha asegurado que "comparte con Sumar" que lo que tiene que hacer la derecha y la extremaderecha es aprobarlo en el Congreso, después de que lo haya rechazado en cuatro ocasiones.

"La derecha y la ultraderecha de este país han tumbado un decreto para evitar los desahucios. Esa es la realidad", ha defendido el ministro, que ha remarcado que el Gobierno "lo ha intentando ya cuatro veces".

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Además, ha agregado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se han "tomado medidas coyunturales" para evitar los desahucios, junto a otras medidas, como la eliminación de la Golden Visa o la regulación de los pisos turísticos.

López ha incidido en que "no hay que olvidar" que la competencia de la vivienda recae en la Comunidad de Madrid, "que está más volcada en buscarle un ático a la señora Ayuso y que se desentiende de problemas como el de Maricarmen". EFE

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(Vídeo)